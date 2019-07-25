【游泳長池世錦賽】何詩蓓100自晉級爭入決賽　強手眾多難度更高

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昨日（24日）有超水準發揮的何詩蓓（Siobhan）最終飲恨200自世錦賽獎牌，僅12小時後隨即轉戰100自，她再有穩定發揮。最終Siobhan以53.81秒、第12名晉級。

香港01記者楊宇翹　韓國光州直擊

何詩蓓昨日奮戰下以「梗頸四」失落200自獎牌，惟休息僅一晚，她今早便要於100自初賽再次上陣。最終她游出53.81秒，在93名選手中列12，順利晉級今日的準決賽。100自的對手實力更為強悍，當中更有美國的Simone Manuel、澳洲Cate Campbell，預料今晚爭取決賽席位的難度比200自為高。

何詩蓓在100自初賽游出53.81秒，順利躋身今日的準決賽。（楊宇翹攝）

Siobhan在僅12小時後轉戰100自，發揮依然穩定。（楊宇翹攝）

光州世界游泳錦標賽港將賽程（按圖放大）

另外，與何詩蓓一樣入讀美國密歇根大學的楊珍美，今日因身體不適退出女子200蛙初賽。男子組方面，小將伍卓然於200背以2分06.64秒列第39，吳宇軒則在200蛙初賽游出2分17.41秒，總排名第43。

吳宇軒在200蛙初賽游出2分17.41秒，未能晉級。（楊宇翹攝）

吳卓然在200背初賽游出2分06.64秒。（楊宇翹攝）

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