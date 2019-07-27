【運動公社】硬脫歐在即　英超轉會「勒住」　歐洲球會有運行？

今夏足球轉會窗比預期中淡靜得多。約翰遜（Boris Johnson）上任首相英國可能會硬脫歐，已為英超轉會窗帶來影響。英超各隊的謹慎，則與脫歐帶來的歐援註冊問題脫離不了關係，因為誰都不知道脫歐何時會來，更不知道脫歐後對外來勞動力的限制有多大。 撰文：高俊賢＠運動公社

英格蘭球員在轉會市場的價格一直較其他國籍球員昂貴。畢竟英超球隊是全世界購買力最強的，而出色的本土球員供應量較少，炒得貴也不難理解。不過，這個現象在今夏越來越失衡：像水晶宮向曼聯出售雲比沙卡（Aaron Wan Bissaka），李斯特城和紐卡素分別為馬古尼（Harry Maguire）、朗斯達夫（Sean Longstaff）定價，都貴得很不尋常。雲比沙卡、朗斯達夫定價已達5000萬鎊，李城更認為馬古尼能以8000萬鎊以上的價格賣出，令人咋舌。更甚者，維拉從般尼茅夫簽下泰朗明斯（Tyrone Mings，轉會費2000萬鎊，連同附加條款則達2600萬鎊），身價竟與熱刺的艾達韋列特（Toby Alderweireld，解約金2500萬鎊）相距不遠。般尼、白禮頓分別為達高夫斯基（James Tarkowski）和鄧克（Lewis Dunk）定價，亦達到4000萬鎊的水平。

轉會網站Transfermarkt評價泰朗明斯身價僅450萬鎊，維拉則斥資逾2000萬鎊收購。（Getty Images）

艾達韋列特（右）獲評身價達3600萬鎊，與熱刺尚餘一年合約，並有2500萬鎊解約金條款，但至今仍未宣布離隊。（Getty Images）

上述名字的實力與其他歐陸外援相比孰高孰低，相信讀者已有定論，毋庸贅言；雲比沙卡和朗斯達夫之貴得不合理，在於他們為英超中游球隊上陣的經驗只有一季。說到這裏，或許有讀者舉出若干原因謂，他們的炒價背後有許多成因，例如買家是Big 6、優質後防球員難求等等。但是，國外仍不乏實力、名氣相若甚至更高的選擇，仍有球會對他們趨之若鶩，我們很難不相信國籍和脫歐問題的影響。

雲比沙卡去季在水晶宮嶄露頭角，即獲曼聯羅致，身價暴升至近5000萬鎊，物有所值與否仍待證明。（Getty Images）

職業足球固然是英國對海外最有影響力、收益最豐厚的經濟產業之一，但正因為脫歐安排一直沒有通過，所以沒有人能保證英超還能否留得住那一大群歐援球員，這或許能解釋英格蘭球員目前的天價。富咸的青訓總監Huw Jennings受訪時曾經提及，脫歐的確使本土小將價格水漲船高，而這現象對他們的成長也不健康。

年青加上英格蘭籍，已是高價保證。紐卡素小將朗斯達夫（右）去季表現稍好，遇上脫歐，已令身價高得不合理。（Getty Images）

Huw Jennings提及另一英超球會對脫歐的擔憂，是工作證問題會影響年青球員的流動。目前英超的轉會制度，歐盟區域以內的約18歲以下球員，可以自由轉至英超發展；制度沿用至2020年尾。英超球隊要保留廣大的人才庫，有兩套辦法，其一是在海外開辦青訓學院，其二是建立衛星球會，甚或購買其他小球會。待小將適齡後，才把他們送到英格蘭。除了大家熟悉的車路士、屈福特和曼城，狼隊也與西班牙的FC Jumilla合作（後者同樣有中資背景）。但無論如何，脫歐能減緩英格蘭球會網羅國外新秀的現象，相信這對於其他歐陸國家來說是一件好事。

哈利馬古尼（右）在去年世界盃後惹人注目，屢傳曼聯、曼城等大會有意收購。（Getty Images）

英格蘭足總打算趁脫歐尚有變數，說服英超球會接受註冊本土球員由8人增至12人的方案，這份如意算盤應該打不響了。始終英超是獨立於足總的組織，後者並不具很強的議價能力，而且這個措施與英超球隊的根本利益有牴觸，所以不可能實現。脫歐為英超帶來的終極影響有多少，仍有待評估。

約翰遜接替文翠珊上台，硬脫歐勢在必行，影響英超發展。運動，豈能不談政治?（Getty Images）

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