【F1．德國站】法拉利厄運纏身　華迪爾主場失利尾位起步

一級方程式（F1）「放暑假」前的「尾二」分站在德國霍根海姆（Hockenheim）上演。法拉利禍不單行，華迪爾因戰車故障關係未能造出時間，陸克萊於第三節同樣因故障而提早退賽。

華迪爾（Sebastian Vettel）及陸克萊（Charles Leclerc）在德國站3節的練習賽中，分別造出最快圈速，惟於排位賽出師不利，華迪爾在首節排位賽發現問題，返回車房維修，未能造出任何時間，意外首節出局。法拉利及後透露，華迪爾戰車的渦輪（Turbo）出現問題，繼早前的法國站後再因戰車故障未能完成排位賽。

華迪爾將於正賽將最後一位起步，當然大感失望：「戰車在練習賽表現甚佳，正賽在尾位當然失望，因錯過了爭冠的大好機會。我希望在正賽可有更好的表現，盡快返回前列位置。」

華迪爾在首節排位賽中，因戰車故障而未能造出時間。（路透社）

華迪爾的法拉利隊友陸克萊也未能逃過厄運，雖然躋身第三節排位賽，但這名摩納哥車手在最後一節因戰車燃油系統（Fuel System）問題，亦未能造出任何時間，在正賽只能以第10位起步。陸克萊及後在個人Instagram上發文，表示明白車隊工作人員的感受，並將在正賽中力爭佳績。

陸克萊同樣避不過壞車命運，他及後在Instagram中發文鼓勵車隊工作人員。（Instagram截圖）

與華迪爾一樣主場出戰的平治車隊則獲幸運之神眷顧，咸美頓與保達斯分別排頭位及第3位起步，咸美頓相隔兩站後再排頭位，次位則由紅牛車隊的韋斯達賓奪得。