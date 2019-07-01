【F1．奧地利站】諾里斯第6位再創個人最佳　韋斯達賓未有被罰

剛完成的一級方程式（F1）奧地利站，韋斯達賓與陸克萊在前列鬥得燦爛，終於打破平治車隊今季的壟斷。除了韋斯達賓及陸克萊的表現突出外，麥拿侖的19歲英國車手諾里斯（Lando Norris）以職業生涯最佳的第6位完成賽事，表現被受讚賞。

挾去年二級方程式（F2）總亞軍之勢升班戰F1的諾里斯，在奧地利站表現突出，排位賽已造出第6快的時間，並因麥奴臣被罰的關係，使該名英國車手連續兩站排第5位起步。

諾里斯今仗以第6位完成賽事，繼巴林站後再度創下個人最佳成績，諾里斯的戰車面對如咸美頓及韋斯達賓等前列車手，當然未能阻礙他們，但當他與另一紅牛車手加斯利交手時，竟不落下風，最終力壓該名紅牛車手率先衝過終點，連續兩站擊敗加斯利。

諾里斯在今年表現亮眼，為車迷帶來不少驚喜。（Getty Images）

諾里斯在比賽途中與車隊的無線電，更見該名19歲車手在電光火石間，亦能保持輕鬆心情面對賽事。

諾里斯的比賽工程師（Race Engineers）大讚他的表現非常好，更希望他能與尾隨的列卡度（Daniel Ricciardo）保持1秒距離，盡量令對方不能爬頭，諾里斯逗趣地反問車隊：「你的意思是，永遠嗎？」（You mean like, forever？）

諾里斯在早段能與平治及法拉利稍為交手，賽後表示對今站成績十分滿意，並指能夠在主場英國站前造出這個戰績，使他十分期待主場賽事。

諾里斯在個人社交網站上載他與車隊的精彩無線電，指第6位完成賽事，是他們幾數站努力得來的成果，並希望繼續努力。

諾里斯在今站早段一度領先法拉利戰車。（Getty Images）

諾里斯在個人Instagram發文，對戰績十分滿意。（Instagram截圖）

諾里斯雖然今年首度出戰F1，但他至今在4站打入前10，為車隊取得寶貴的分數，更在今站奧地利及巴林站以第6位完成賽事，至今取得22分，聯同隊友辛斯（Carlos Sainz Jr.）助麥拿侖暫列車隊榜的第4位。

諾里斯在今年第2站的巴林亦曾以第6位完成。（Getty Images）

另外，韋斯達賓與陸克萊在比賽末段的碰撞，賽會在賽後調查，結果賽會未有對韋斯達賓的「爬頭」作出判罰，韋斯達賓保住冠軍位置。