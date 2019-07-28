【環法】Team Ineos維持霸者地位　貝勞勢成首名哥倫比亞籍冠軍

22歲就獲公路單車壇最強車隊Team Ineos（前名Team Sky）賞識，哥倫比亞車手貝勞（Egan Bernal）成為了矚目新人。 今年已奪得巴黎至尼斯（Paris-Nice）、環瑞士單車賽兩項多日賽冠軍後，貝勞再進一步，奪得著名大賽環法的黃色戰衣。他只要在本港時間今晚（28日）舉行的最後一站，安全回到終點，就可以成為賽事史上第一名哥倫比亞車手，取得冠軍。

貝勞在第19站發動攻勢，雖然賽事因山泥傾瀉而腰斬 ，但已足夠讓這名哥倫比亞新星搶走法國車手阿拉菲臘（Julian Alaphilippe）身上的黃色戰衣。第20站因為路況問題，由原本130公里縮短至59公里，但上坡路段長達33公里，坡度平均5.4%。主車群今場看似平靜，實則非然，Jumbo-Visma為了將Steven Kruijswijk送上頒獎台，出盡全力於前頭提高節奏，今屆穿了14站黃戰衣的阿拉菲臘最後13公里失守而被拋離，最終跌到總排名第5。

貝勞（左）只要最後一站平安回到終點，就可以成為首名哥倫比亞籍環法冠軍。（美聯社）

一名小孩於貝勞家鄉收看比賽，見到貝勞勢成冠軍喜極而泣。（美聯社）

意大利好手尼巴利（Vincenzo Nibali）於最後13公里發動Solo攻勢，拉開與其他車手距離，贏得今屆個人首個分站冠軍，2014年後再次於環法取得分站第一。貝勞慢尼巴利17秒過終點，保住黃戰衣。由於環法傳統最後一站有君子協定，一眾車手都不會對黃戰衣採取攻勢，最後一站多數都是總排名領先的勝利巡遊。已成為「準冠軍」的貝勞只要在全長128公里的最後一站，安全回到巴黎香榭麗舍大道衝線，就可以正式成為環法史上首名哥倫比亞籍冠軍。

謝連湯馬士（左）衛冕失敗。（美聯社）

貝勞過終點時，爭取衛冕的隊友謝連湯馬士（Geraint Thmoas）在旁祝賀，貝勞的女友上前跟他擁抱時更喜極而泣。貝勞賽後說：「哥倫比亞出產了不少爬山好手，我們贏過環意、環西，就是沒贏過環法。這麼多年來，我們（哥倫比亞人）有不少出色的車手，但就是贏不了（環法），環法就似是我們的死穴，現在我們終於得到它了。」

貝勞家鄉哥倫比亞城市錫帕基拉（Zipaquirá ）有不少民眾聚集觀看第20站的大戰，知道貝勞成為了「準冠軍」時都十分興奮，更有小孩流淚。

尼巴利奪得第20站冠軍。（美聯社）

阿拉菲臘失冠無憾

現時總排名第2的湯馬士衛冕失敗，賽後不停大讚貝勞才華橫溢：「他的能力，大家都有目共睹，上坡速度是與生俱來的。他仍有很漫長的道路，但前途無可限量。」貝勞去年首度參加環法，總排名第15名，被外界視為公路賽未來之星。今年奪得巴黎至尼斯賽及環瑞兩項著名多日賽後，環法成為了其開始不久的生涯新高，這亦是Team Ineos車手近7屆6次成為總排名冠軍。

至於阿拉菲臘帶住法國國民期待，一直守住黃戰衣到第19站，可惜最後失冠之餘連頒獎台都錯過了。法國自1985年恩諾（Bernard Hinualt）奪得冠軍後，環法已有34年未有本土車手奪得冠軍，故阿拉菲臘錯失冠軍，實令不少法國人失望。雖然未能完成「歷史任務」為法國打破冠軍荒，但阿拉菲臘為自己表現自豪：「我疲憊不堪，高興及自豪，為我們整隊表現感到驕傲，尤其是我們車隊並非大熱。我已盡力，很難再做得更好了。」