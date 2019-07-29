【環法單車賽】貝勞正式封王　最年青冠軍　謝連湯馬士心服口服

全回到終點，貝勞成為近7屆第6名Team Ineos（前名Team Sky）車手奪得環法冠軍。 於香榭麗舍大道「登基」，22歲的他成環法史上首及哥倫比亞奪標車手，亦是賽事最年青王者。

由於最後一站實際上是勝利巡遊，車手間有不成文規定不會攻擊總排名領先車手，故貝勞今站與隊友們都是留在主車群，途中更一字排開飲香檳慶祝，衝線時與隊友手牽手過終點。

貝勞隊友、去年冠軍謝連湯馬士（Geraint Thomas）雖然衛冕失敗，但賽後仍甚有風度說：「有隊友贏到冠軍，就算得第二感覺仍不錯。Egan是車隊的未來，當我45歲中年發福，在酒吧看着他奪得第10次環法冠軍時，我可以自豪地說，我已傳授他我知的所有。」

貝勞（左）今站與隊友、去年冠軍謝連湯馬士衝線時與隊友手牽手過終點。（路透社）

貝勞：「仍不相信贏了」

除了冠軍的黃戰衣外，貝勞還贏得了白戰衣（最佳年青車手），賽後仍不相信自己奪冠：「多謝車隊及湯馬士給了我機會，我是世上最開心的人，我仍不相信我贏了環法。」

「這是哥倫比亞人首次奪得環法，我們過去有不少好手都嘗試衝冠，但最後我完成了這壯舉，」這名22歲車手說：「哥倫比亞值得一個環法冠軍。」

貝勞（中）奪得黃及白戰衣，法國的巴迪（右）則成為了爬山王，奪得波點戰衣。（路透社）

貝勞奪得黃及白戰衣，斯洛伐克車手沙根（Peter Sagan）以314分成為了衝刺王的綠戰衣，法國的巴迪（Romain Bardet）則成為了爬山王，奪得波點戰衣。

今站雖說是黃戰衣的勝利巡遊，但一班衝刺車手仍是力爭最後一站的殊榮，最後澳洲車手伊雲（Caleb Ewan）力壓一眾衝刺好手，贏得了第21站的分站冠軍。