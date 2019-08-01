【世界足球先生】國際足協公布最後10強　利物浦三子入選

國際足協宣布今年度世界足球先生的最後10強，應屆歐聯盟主利物浦有3人入圍，分別是沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿及華基爾雲迪積克，助阿積士打入歐聯4強的法蘭基迪莊及馬菲斯迪歷特都有入選，至於C朗拿度及美斯兩大球星亦有入圍。球迷由現時起可以到國際足協官網投票，球迷票佔總評分的25%。

國際足協在歐洲時間昨日（7月31日）宣布2019年度世界足球先生的最後10人名單，歐聯冠軍利物浦是入選大戶，分別有荷蘭中堅華基爾雲迪積克、塞內加爾前鋒沙迪奧文尼以及埃及前鋒穆罕默德沙拿入選。雲迪積克被視為球壇最優秀的中堅，至於文尼及沙拿上季在英超攻入22球，與奧巴美揚並列射手榜首。

沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿一起與英超金靴合照。（Getty Images）

華基爾雲迪積克一夫當關，助利物浦贏得歐聯冠軍。（Getty Images）

世界足球先生最後10強名單（按圖放大）：

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阿積士上季贏得荷甲雙冠王，更爆冷打入歐聯4強，表現令人眼前一亮，兩大新星法蘭基迪莊及馬菲斯迪歷特都得到肯定，入圍世界足球先生最後10強，兩人今夏皆已轉投歐陸班霸，迪莊加盟巴塞隆拿而迪歷特就到祖雲達斯。上季領祖記贏得意甲冠軍，還助葡萄牙加冕首屆歐國聯的C朗拿度亦有入選，至於巴塞的阿根廷球星美斯都有入圍。

C朗帶領葡萄牙贏得首屆歐國聯冠軍。（Getty Images）

其餘入選的球員有比利時鋒將夏薩特、巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比以及英格蘭前鋒哈利卡尼。較多網民抱不平的是，利物浦的巴西門將艾利臣比加以及熱刺的韓國前鋒孫興慜落選。艾利臣在位置上較「輸蝕」，通常門將等防守球員較難爭奪個人獎項，但他是應屆英超金手套得主，今夏也為巴西贏得美洲國家盃。至於熱刺去屆歷史性打入歐聯決賽得亞軍，在卡尼受傷期間，孫興慜在歐聯淘汰賽表現光芒四射，尤其在8強擊敗曼城兩回合攻入3球。

熱刺前鋒哈利卡尼亦有入選最後10強。（Getty Images）

國際足協同時公布最佳男足教練的最後10強，包括英超冠軍曼城主帥哥迪奧拿、歐聯冠軍利物浦領隊高普、歐聯亞軍熱刺領隊普捷天奴、美洲國家盃冠軍巴西主帥泰迪等。此外，國際足協還公布了最佳女足球員的最後12強以及最佳女足教練的最後10強。

球迷都可以參與這4項大獎的評選，登入國際足協官網投票。獎項分別由國家隊隊長、國家隊教練、傳媒及球迷4組選民選出，每個組別各佔比25%。最終得獎者會在9月23日的頒獎禮上揭盅。

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利物浦主帥高普入圍最佳男足教練的最後10強。（Getty Images）

最佳男足教練最後10強（按圖放大）：

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