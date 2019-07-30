【足球】C朗拿度獲頒馬卡傳奇獎　表示望日後重返馬德里

C朗拿度離開皇家馬德里一個球季，但西班牙依然對他念念不忘，他獲西班牙傳媒《馬卡報》頒發的「馬卡傳奇獎」（Marca’s Legend Award），而他指馬德里對他是個十分特別的地方，更表明冀望日後重返馬德里。

C朗拿度完成俄羅斯世界盃後，決定離開皇馬，轉投祖雲達斯，這個消息轟動球圈，而C朗在上季為祖雲達斯奪得聯賽冠軍。即使C朗拿度不再留效皇馬，但他在馬德里的地位依然，他獲頒發「馬卡傳奇獎」，以表揚他在足球事業的偉大成就。

C朗拿度與女友一同出席頒獎典禮，在皇馬會長佩雷斯手上接過獎項，他表示馬德里對他而言是個特別的地方，「我在皇馬多年的貢獻，使我取得這個殊榮，我感到十分榮幸。我多年來曾走訪過不同的地方，但馬德里是獨一無二的地方，使我度過十分愉快的時光，我希望在將來可以重返馬德里。」

C朗拿度獲頒發馬卡傳奇獎。（路透社）

在頒獎典禮期間，大會安排C朗拿度接受小朋友的訪問，在台上的5名小朋友分別穿起葡萄牙國家隊，以及C朗效力4間球會（士砵亭、曼聯、皇馬和祖雲達斯）的球衣，問題雖圍繞他的足球生涯，但並不容易回答。其中一名小朋友問C朗，效力皇馬或曼聯的日子更值得懷念，他直言更懷念在皇馬的時光，「在效力曼聯及皇馬的日子同樣值得懷念，但在馬德里發生的事影響我的人生，我的兒子出生及認識現時的女朋友，所以我更掛念馬德里。」

一名穿上皇馬球衣的小朋友，向C朗表示他離隊使他十分傷心，C朗笑言對離開馬德里感傷心，並輕摸小朋友的手安慰他。

C朗在除了回答小朋友問題外，亦在小朋友的球衣上簽名。（路透社）

「馬卡傳奇獎」自1997年創立後，曾經有不少球員獲獎，當中包括美斯﹑馬勒當拿及比利等球星。除了足球員，網球手「泥地王」拿度（Rafael Nadal）﹑費達拿（Roger Federer）﹑「飛人」保特及「籃球之神」米高佐敦亦曾獲此殊榮。