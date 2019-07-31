【C朗拿度】訪韓餘波未了　韓球迷興訟索償4億港元　合約藏玄機？

在上周祖雲達斯韓職明星隊的比賽中，C朗拿度（Cristiano Ronaldo）並未出場，在韓國引起軒然大波，憤怒的韓國球迷開始批評祖雲達斯、C朗和活動主辦單位。有球迷近日更去友誼賽的主辦單位發起訴訟。 但正所謂「魔鬼在細節」，當電視台聲稱取得合約影印本，證明主辦單位與球會有出場協議時，有人竟發現，合約上C朗拿度的英文名，竟是串錯字！到底球迷今次能否成功爭取賠償呢？

英國傳媒報道，韓國球迷開始抗議C朗沒有出場比賽的舉動，並向比賽組織方提起訴訟，更提出索償，金額將高達4600萬英鎊（約4.4億港元）。

報道中稱，C朗在祖雲達斯韓職明星隊的比賽中並未出場，但賽事主辦單位、韓國中介機構法斯塔公司（Fasta）稱合約中有明文規定，C朗將至少出場45分鐘。這也引起了韓國球迷的不滿，他們在韓國Naver網站成立了一個網上平台，抗議C朗無上陣，2名平台搞手已聯絡律師金民基，對Fasta提出訴訟。

C朗拿度全場坐在後備席未有上陣，韓國球迷非常不滿。（視覺中國）

據悉，球迷要求Fasta賠償每位球迷購買門票的7萬韓圜、1000韓圜的手續費，以及100萬韓圜的「精神損失費」，合計賠償每位球迷107.1萬韓圜（約7087萬港元）。律師金民基稱：「很多人買票就是為了去看C朗，Fasta稱已經同祖雲達斯達成協議，C朗最少出場45分鐘，還承諾舉辦一場球迷見面會。」

「一般來說，被告會退還給原告門票錢，但這是一次特殊事件，該公司通過虛假廣告利用了這位足球明星的球迷。目前有兩名原告起訴了該公司，預計還會有6萬多球迷提起訴訟。違約還造成了精神上的痛苦，我想說很多粉絲都是很狂熱的，C朗沒能出場讓他們非常痛苦，他們熱愛C朗，他們追隨他，但考慮到目前的狀況，他們不再追隨C朗了。」

事件在韓國變成頭條新聞，連外國傳媒也認真起來，相信一眾fans今次來真的。韓國MBC電視台更以偵查形式報道事件，聲稱他們獲得了一份祖雲達斯就友誼賽所簽訂合約的影印本，其中有條款稱：「除非賽前熱身和比賽中出現傷病，否則C朗最低出場時間為45分鐘。」並以此為證據想祖雲達斯索償。

韓電視台稱取得合約 C朗名字竟然串錯？

不過有趣的是，該電視台披露的合約細節中，C朗拿度的名字不是慣常串法Cristiano Ronaldo，而是被串成Christiano Ronaldo，多了一個「h」，同時令人對這份「合約」真實性和有效性提出了質疑。到底是電視台編故事博收視，還是合約擺烏龍串錯字，現在仍然無人能解答。不過球迷提訴訟一事，仍然會繼續進行。

韓國球迷千方百計吸引C朗。（美聯社）

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