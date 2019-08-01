【英超球隊熱身賽】柏度虎尾腳入世界波　車路士利物浦齊奏凱

車路士的柏度洛迪古斯在熱身賽射入世界波，他以一流的走位接應傳中，再在門前施展高難度的虎尾腳射入，助球隊作客以5：3擊敗薩爾斯堡。

歐洲時間昨晚上演多場球會熱身賽，數當中的金球，肯定是車路士翼鋒柏度洛迪古斯的入球，射門動作高難度並且優美，值得留意的是，柏度在射門前的走位都相當聰明，突破越位，在無人看管下接應助攻。

柏度在熱身賽射入一記高難度的虎尾腳入球。（Getty Images）

柏度世界波逐格睇（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

車路士昨晚作客奧地利勁旅薩爾斯堡，在57分鐘，他們在左路打反擊，中場巴克里搶到波後傳予前鋒譚美阿巴謙推進，阿巴謙再傳回走到空位的巴克里。巴克里在禁區K角位附近起右腳傳中。

此時西班牙翼鋒柏度保持均速，從娥眉月頂跑進禁區，至小禁區邊，於無人看管之下，靈巧地起腳，用後腳「窩利」一挑，將皮球射進網窩！柏度這記世界波，幫車路士領先到4：1。

柏度世界波片段：

美國鋒將基斯甸普列錫今場射入兩球。（Getty Images）

車路士這場友賽最後以5：3擊敗薩爾斯達，除了柏度以世界波搶盡風頭外，價值5800萬鎊的美國鋒將基斯甸普列錫亦有好表現，在上半場梅開二度，還博到球12碼。巴克里也值得一讚，他交出兩次助攻，還將普列錫博到的12碼射入。此外，後備入替的巴舒亞伊亦在88分鐘建功。

巴克里除了射入12碼，還送出兩次助攻。（路透社）

在林柏特帶領下，車路士擊敗薩爾斯堡。（路透社）

車路士球員在入球後慶祝。（路透社）

車路士對薩爾斯堡全場精華片段：

昨日還有幾場球會熱身賽，利物浦擊敗里昂，終止不勝走勢，阿仙奴就跟另一支法甲球會昂熱在法定時間踢成平手，另外還有兩場奧迪盃的比賽，熱刺及皇家馬德里分別奏凱。

其他熱身賽賽果（按圖放大）：