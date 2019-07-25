【英超】阿巴謙接棒車路士9號　向哈利卡尼阿古路學習誓抗魔咒

英超勁旅車路士，今季新人事新作風，由名宿林柏特領軍，箭頭9號球衣亦有新主人。季前訪亞洲熱身，予青訓產品譚美阿巴謙委以重任。他穿起9號球衣，不負所託，對巴塞隆拿先開紀錄。 不過，戰鬥才剛剛開始。觀乎近年「藍戰士」9號的「業績」，總是期望大，失望更大。阿巴謙表明「穿上9號，與有榮焉」，但成為當家前鋒的球季，伴隨而來的壓力，是這名英格蘭新希望的大考驗。

21歲的阿巴謙有尼日利亞血統，出身自車路士青訓系統，近季先後外借至英冠布里斯托城及英超史雲斯。而上季外借阿士東維拉，37戰英冠聯賽入25球，及於升班附加賽射入1球，助維拉重返英超。

又一次外借完畢，阿巴謙終於等到收成時。新帥林柏特受制於轉會禁令，須提拔青年球員，阿巴謙獲委以重任。他獲林柏特給予9號球衣，「我準備好，對此感到興奮。聽過很多關於車路士9號的廢話，我只為了踢出自己的足球，做到最好」。

阿巴謙在車路士日本行披上9號，對巴塞隆拿射入一球。（Getty Images）

阿巴謙表示壓力推動他向前，對巴塞射入代表車路士的第一球，希望陸續有來。不過，阿巴謙對巴塞一役亦錯失黃金機會，對此他強調會向頂級射手學習：「像哈利卡尼與阿古路，錯失機會後只會專注下一次埋門，取得入球。我希望效法，幸運地下一次把握得到。」

英格蘭新星阿巴謙成長軌迹（按圖放大）：

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阿巴謙早於2016年5月，已首次代表車路士在英超上陣，其時穿起42號；去季社區盾則穿19號。連續3季外借磨練，今季終於「當家作主」。不過，車路士9號球衣恍似有魔咒，近年球衣主人總是表現不似預期。阿巴謙身穿9號，真要問一句「細路，你孭唔孭得起」。

費蘭度托利斯（左）帶着傷患投車路士，表現無復舊觀，但幫助球隊捧起歐聯。（視覺中國）

細數車路士過去的9號球員，轉換頻繁。上一位在陣較長時間的球員是費蘭度托利斯，加盟後受舊患困擾，只算偶有佳作。對上一位穿9號超過兩季的射手，已是荷蘭鋒將哈索賓基，在車路士「前油王年代」擔起入球重任。

艾華路莫拉達加盟時穿上9號，但表現高開低收，新季為紀念誕下雙生兒改穿29號，惟半季後被借走。（Getty Images）

回顧歷年「藍戰士9號」，你記得幾多（按圖放大）：

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英超新球季頭5輪賽程（按圖放大）：

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今夏主要轉會交易（按圖放大）：