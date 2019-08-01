【世界足球先生】網民為施華艾利臣喊冤　FIFA公布專家委員會名單

國際足協昨日公布世界足球先生最後10強，但入圍人選受爭議，有網民覺得哈利卡尼不應入選，相反艾利臣比加、貝拿度施華或史達寧更有資格入圍。有網民質疑這份10人名單是何人選出來，而國際足協亦在社交網站上公布了專家委員會的名單，由卡卡、馬圖斯、沙維等球壇人士組成。

今年度世界足球先生最後10強的名單一出，即引起爭議，最多網民質疑的是熱刺前鋒哈利卡尼，他在今年初兩度足踝受傷，缺席幾場關鍵的歐聯淘汰賽。他復出後踢歐聯決賽以及歐國聯決賽周，表現平平。就算在熱刺隊內，當選去季最佳球員的也是孫興慜，而非卡尼。

艾利臣助巴西贏得美洲國家盃，個人還贏得金手套獎。（Getty Images）

世界足球先生最後10強名單：

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有網民認為比卡尼更值得入圍的球員大有人在，例如巴西門將艾利臣比加、葡萄牙中場貝拿度施華及英格蘭中場史達寧。艾利臣是上季利物浦贏歐聯冠軍以及英超亞軍的重要功臣，今夏更加是巴西贏得美洲國家盃的主力，球會級及國家隊榮譽皆有，而在個人獎項上，他是英超、歐聯及美洲盃的金手套門將。

網民不滿貝拿度施華及艾利臣比加落選：

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貝拿度施華助葡萄牙贏得歐國聯冠軍，個人還贏得歐國聯決賽周最佳球員。（Getty Images）

有網民認為曼城是上季英格蘭國內三冠王，但竟沒有球員入圍，有人提出24歲的貝拿度施華去季在曼城表現突出，值得入選；他助球隊贏得英超、英足盃及英聯盃的三冠王，其中在英超交出7入球7助攻的數據。在國家隊方面，貝拿度施華助葡萄牙贏得歐國聯冠軍，個人更被選為歐國聯決賽周最佳球員。

其他世界足球先生最後10強滄海遺珠：

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此外，卡尼上季英超入17球並交出4次助攻，而史達寧同樣有17個入球，還有多達10次助攻，表現進步有目共睹，團隊榮譽亦比卡尼多，為何不能入選呢？《Bleacher Report Football》在社交網站選出了一份世界足球先生的滄海遺珠名單，除了上文提及過的球員，還有另一名曼城主將阿古路、阿仙奴前鋒奧巴美揚、熱刺前鋒孫興慜、阿積士中場杜辛泰迪治及多蒙特前鋒馬高列奧斯。

面對網民的質疑，國際足協在社交網站表示，這份世界足球先生10強的名單是由10人專家委員會選出，之後再交由國家隊隊長、國家隊教練、傳媒及球迷投票。10名專家全是球圈中人，不少更是前世界級球員，例如德國名宿馬圖斯、巴西名宿卡卡及西班牙名宿沙維。

選出世界足球先生最後10強的專家委員會成員：