【西甲】加里夫巴利留馬德里打高爾夫球　施丹：希望他有訓練

皇家馬德里前日在奧迪盃4強不敵熱刺，有西班牙傳媒發現，在球隊輸波的同時間，沒有隨隊到慕尼黑的加里夫巴利就在馬德里打高爾夫球。 在昨日對費倫巴治的奧迪盃季軍戰後，有記者追問皇馬主帥施丹有關巴利的問題，施丹表示不會干涉別人的私生活，每個人都有自己的責任，希望巴利在馬德里有訓練。

在德國時間前日（7月30日）皇馬於奧迪盃4強以0：1不敵熱刺，威爾斯球星加里夫巴利沒有隨隊，當時教練施丹解釋，巴利身體不適，他跟隊醫商量後決定叫巴利留在馬德里訓練。然而，有西班牙傳媒影到，在皇馬輸波的同時，巴利正打高爾夫球。

施丹出席季軍戰後的記者會，被問到加里夫巴利的問題。（Getty Images）

皇馬在奧迪盃擊敗費倫巴治，一洗頹風。（Getty Images）

皇馬昨日在奧迪盃季軍戰以5：3擊敗費倫巴治，在賽後記者會上，有傳媒追問施丹知不知巴利打高爾夫球。施丹說：「我不知道，你告訴我之前，我都不知道這件事。我希望他有在那裏（馬德里）訓練，而我們在這裏，我只考慮球隊的事務。」

施丹前日表示巴利身體不適，會留在馬德里訓練，但有記者影到巴利打高爾夫球。（資料圖片/Getty Images）

據報加里夫巴利已經失去施丹的信任。（資料圖片/Getty Images）

記者再追問施丹有關巴利的職業態度時，這名法國籍主帥說：「我們回去之後會好好看一看。我不會阻止任何人做他們的事，他要好好看待自己的責任。我們會看看他在馬德里做了什麼，但我不會干涉他的私人生活。不過，我覺得他有訓練的。」

上月，盛傳加里夫巴利會轉投中超的江蘇蘇寧，但到中超轉會窗關閉仍未成事，如今巴利去向成疑。究竟他會在今夏離開皇馬，還是繼續留隊？

加里夫巴利3年去看西班牙高爾夫球公開賽。（資料圖片/Getty Images）

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