【英超】阿士東維拉簽入今夏第11名球員　800萬鎊購般尼門將

阿士東維拉來季重返英超，今夏因多名球員離隊，需要「換班」，已花了過億鎊。 維拉收購行動似乎沒有停下來的跡象，周四（8月1日）以800萬鎊簽入般尼門將湯希頓。

維拉領隊甸恩史密夫（Dean Smith）改善交易方案，最後以800萬鎊得到湯希頓。這名英格蘭門將日前對尼斯的熱身賽上陣半場，周四已到達接受體測。有指這項交易另有50萬鎊的附加條款。

維拉今夏第11簽湯希頓。（Getty Images）

希頓日前為般尼出戰熱身賽亦有上陣。（Getty Images）

有指史密夫亦有考慮史篤城的畢蘭特、卡迪夫城門將艾法列治，但基於湯希頓只剩下不到一年合約，價錢為3個人選中最便宜一個，成為最「化算」的選擇。希頓去季為般尼把關19場，般尼季後以40分排15位避免降班。

希頓去季出場19次助般尼避免降班。（Getty Images）

維拉上周已簽入埃及翼鋒查斯古特及曼城中場杜格拉斯雷斯，今周再加上33歲的希頓，今夏轉會支出逾1.1億磅。希頓2013年被布里斯托城放棄後加盟般尼，為他們上陣200場。

史密夫就希頓加盟一事說：「他在般尼過去幾季表現出色，他的英超經驗及知識對我們十分重要。」維拉在英超附加賽決賽以2：1擊敗打比郡，3季後再次回到英超賽場，首戰將於8月11日（周日）作客熱刺。