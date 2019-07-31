【英超】曼聯熱身賽挫基斯迪辛德錄5連勝　蘇斯克查與兒子交手

曼聯主帥蘇斯克查衣錦還鄉之旅，靠桑馬達完場前射入12碼，作客以1：0小勝挪威球隊基斯迪辛德。蘇帥的兒子諾亞蘇斯克查在87分鐘為基斯迪辛德後備上陣，職業生涯首次為一隊披甲；在他出場前，蘇斯克查亦走到他身邊鼓勵。 傳聞曼聯跟祖雲達斯就盧卡古及保羅戴巴拿的球員互換達成協議，蘇斯克查賽後沒有正面回應，表示球會正努力促成一兩宗交易，希望很快可以宣布新球員的加盟。

完成亞洲之行後，曼聯在當地時間昨日（7月30日）在挪威的奧斯陸友賽基斯迪辛德（Kristiansund BK）。在上半場，曼聯形勢佔優，但未能開紀錄，先有菲爾鍾斯在角球攻勢中施展倒掛金勾，但他的倒掛射中了自己的手部出界，到完半場前有麥湯米尼窄位勁射中柱彈出，另外拉舒福特及連格亦有埋門機會，但都無功而還，半場互交白卷。

蘇斯克查賽前與兩名兒子合照，大兒子諾亞（左）為基斯迪辛德的球員，而小兒子艾利亞（Elia、右）則坐在蘇斯克查身邊觀戰。（路透社）

菲爾鍾斯倒掛金勾片段：

換邊後，曼聯仍積極進攻，拉舒福特兩度發炮，但被基斯迪辛德門將救出。60分鐘，蘇斯克查將正選11人全部換走，保羅普巴、費特洛迪古斯、桑馬達、格連活特等登場。

87分鐘，基斯迪辛德作出一次值得一提的換人，蘇斯克查的19歲長子諾亞蘇斯克查（Noah Solskjaer）後備上陣，首次為基斯迪辛德一隊披甲。在諾亞入場前，身為曼聯主帥的蘇斯克查，亦特地走到兒子身邊鼓勵幾句。諾亞蘇斯克查司職防中，他賽前表示視前曼聯中場卡域克為學習對象。

桑馬達在補時射入12碼，為曼聯奠勝。（路透社）

補時階段，曼聯終打開紀錄，普巴放直線入禁區，桑馬達靈巧地走位接應，被對方門將撲倒，球證吹罰12碼。桑馬達親自操刀，一射入網，助曼聯作客以1：0勝出，維持今夏季前賽全勝的紀錄。曼聯周末會出戰國際冠軍盃鬥AC米蘭，之後就準備英超開「咧」戰對車路士。

蘇斯克查賽後講到見證兒子職業生涯的歷史時刻，他說：「諾亞能夠在2.8萬名球迷面前上演處子戰，這是在挪威不常有的機會。」他表示基斯迪辛德的球員在賽後走進曼聯的更衣室，與曼聯的球員交換球衣及合照，他還大讚球場氣氛非常好。

桑馬達入球後，與隊友慶祝。（路透社）

不過，記者最關心的還是曼聯增兵的進度，其中意大利《天空體育》披露曼聯已跟祖雲達斯就盧卡古及保羅戴巴拿的球員互換達成協議。對於轉會傳聞，蘇斯克查說：「我不會談論有關其他球隊球員的傳聞，但當然正如我之前所說，我們正為一兩宗交易努力。在聯賽開『咧』前的10日內，我希望能夠宣布多一兩名新球員加盟。」盛傳離隊的盧卡古亦沒有在今場熱身賽披甲。

另外，對熱刺時膝部受傷的曼聯中堅艾歷拜利，已經接受手術，相信缺陣4至5個月，蘇斯克查寄望他可以在年底復出。

曼聯對基斯迪辛德精華片段：

今夏轉會市場主要交易（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

英超頭5輪賽程（按圖放大）：