【社區盾】網上平台直播利物浦大戰曼城　兩大新丁初試啼聲

短促的暑假完結，英超球季前哨戰，社區盾今晚上演。去季英超及足總盃雙料冠軍曼城，對聯賽亞軍兼歐聯冠軍利物浦。兩軍去季各有錦標到手，休季未見大手增兵。 曼城花費6300萬鎊從馬德里體育會收購防守中場洛迪卡斯簡迪（Rodri Cascante），準備從費蘭甸奴手中接棒。利物浦更沒有收購任何「隨時可用」的球員，去季英超大放異彩的哈利威爾遜（Harry Wilson），可會等到「葡萄成熟時」，正式披上「紅軍」球衣。（體通天下本港時間晚上10時直播）

洛迪卡斯簡迪：「藍月亮」防中接班人

曼城去季盡現王者本色，下半季聯賽近乎全勝，力抗利物浦而衛冕。球隊在領隊哥迪奧拿調整下發揮愈見無懈可擊，今季仍是眾望所歸奪標大熱。不過，巴西全能中場費蘭甸奴兼具防守能力、策劃力及射術，卻年屆34歲，本季完結後合約屆滿，續約與否亦要物色「繼任人」。

洛迪（右二）身高腳長之餘，防守與攻擊都有能力。（Getty Images）

洛迪出身自馬體會青年軍，轉至維拉利爾青年軍後升上一隊，去季再次加盟馬體會後迅即穩站正選。他身高1.91米而且「手長腳長」，制空能力強之餘攔截亦具優勢，去季在西甲場均攔截達3次。此外，這位年輕國腳傳球準繩度高，快速反擊時將有效引導前線攻堅。而且，洛迪的踢法頗具侵略意識，在曼城多用兩側進攻模式之中，後上助攻的重任便交託在他的身上。

洛迪（中）隨曼城訪問亞洲，談及被馬體會再次青睞的緣由。（Getty Images）

洛迪隨隊出征亞洲，接受訪問時亦提到自己在青年時「唔夠大隻」，離開馬體會而轉投維拉利爾。現在不可同日而語，他已準備好接棒：「慶幸有這體型司職防守中場。但我多年前察覺，如果要在曼城爭得一席，必須成為攻守並重的球員」。

英超頭5輪賽程，衛冕的曼城在第2周將遇上熱刺。（01美術製圖）

哈利威爾遜：修行完成，冇得留低？

對手利物浦去季收購球員毫不留手，今季暫時「唞一唞」，僅簽入荷蘭小將施比雲丹貝治，預料為未來鋪路。去季歐聯掄元，聯賽飲恨亞軍，表現廣獲認同，常規陣容中僅得史杜列治離隊。後備前鋒少了一員，英冠「修行」完畢的哈利威爾遜正在等候這機會。

披上59號，對里昂一腳中距離射門惹人讚賞，可會令哈利威爾遜今季亮相紅軍？（路透社）

哈利威爾遜射入靚波，隊友上前道賀。（路透社）

威爾遜出身利物浦青年軍，此前未嘗於一隊上陣，但18年初外借英冠侯城半季已有不俗表現，上陣13仗入7球5次助攻，令侯城從降班區上岸。他去季外借打比郡，獲新領隊林柏特委以重任。這位威爾斯翼鋒勝任前場多個位置，左右翼皆宜，兼是死球專家。全季射入15球，並幾乎助打比郡升班，僅於附加賽決賽不敵阿士東維拉。

哈利威爾遜（中）幾乎幫助打比郡升班，可惜功虧一簣。（Getty Images）

英冠修行完畢後，威爾遜在熱身賽表現亦惹人好感，最後一仗贏里昂3：1射入漂亮一球。但能否得到高普垂青仍未可料，同時傳出英超球會有意羅致他。高普坦言一直與威爾遜商討其去向，「我對他的熱身賽表現非常欣喜，他從打比郡回來後脫胎換骨，可見外借的效益」。

哈利威爾遜已是威爾斯代表隊正選之一。（Getty Images）

至於會否成為利物軍常規陣容，高普說：「轉會窗關閉前自有分曉。」