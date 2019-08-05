【世盃外旅行篇．柬埔寨】短途撐港足之選　60小時快閃金邊

世界盃亞洲區外圍賽第二圈即將展開，香港身處的C組，同組有伊朗、伊拉克、巴林和柬埔寨。 對手陣中吸引的球星和明星教練不算多，不如嘗試放眼場外風光，來一趟作客之旅，為香港打氣之餘亦遊歷異國美景？ 《跟着港足去旅行》第一集，先簡介距香港最近、亦是第一戰對手的柬埔寨。

2022年世界盃亞洲區外圍賽第二圈

柬埔寨 Vs 香港

日期：5/9/2019

地點：國家奧林匹克球場（金邊）

時間：待定

前日本國腳本田圭佑是柬埔寨國家隊領軍人物，是柬埔寨陣中一大焦點。（Getty Images）

比賽場地國家奧林匹克球場（National Olympic Stadium）位於市中心，距機場約40分鐘車程。球場鄰近旅遊區，附近有大量酒店，由每晚住宿費約200港元的經濟型酒店，到國際大品牌酒店都有。

金邊不少知名景點都在洞里薩湖及湄公河的交匯點附近，包括金邊大皇宮（Royal Palace）、獨立紀念碑、中央市場（Central Market）、國家博物館等，而且距離球場大概只需15分鐘車程，加上球隊賽前一日，按例需到比賽場地操練，球場附近的酒店亦是好選擇。若選擇9月4日（星期三）早上出發、9月6日（星期五）早上回程的航班，60小時內完成觀光睇波行程，絕無難度；若比賽安排在夜晚，又不打算觀光，甚至可在9月5日早上才出發、9月6日早上返港。若想遊覽柬埔寨最受歡迎的吳哥窟，則需另行前往暹粒，要預留更多時間。

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