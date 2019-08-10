【英超前瞻】熱刺難留艾歷臣　革新中場創造從尼當比利開始

上季為建新球場而緊縮開支「零收購」，熱刺本季解除「限買令」後買到最後一刻。破球會紀錄收購法國國腳尼當比利後，「閂窗」後宣布買入小國腳賴恩施斯隆，及借用阿根廷國腳盧施素。不惜工本收購新援，看來丹麥創造中場基斯甸艾歷臣，離隊在即。 三得或可抵一失，首次在新主場開季，保住前四仍樂觀。至於打破多年「錦標荒」，季季都有希望，今季，審慎樂觀。

球員買賣簡評：

熱刺去季沒有收購，靠「地庄」合作無間奪得歐聯亞軍，創下球會史上最佳歐聯成績。管理層未令擁躉失望，可謂高潮叠起，7月初斥資5380萬鎊從法甲里昂羅致尼當比利，隨即在熱身賽國冠盃亮相。來到轉會窗關閉前夕，普帥留意整個暑假的盧施素借用加盟，留意了幾個暑假的英格蘭小國腳施斯隆更正式來投。

熱刺夏季主要收購（按圖放大）：

離隊球員中，以英格蘭國腳捷比亞轉投西甲馬德里體育會較注目。世界盃打出代表作後，他去季頻頻犯錯，尚未復勇，球會趁尚有價值而沽出。且現時不缺右閘，影響不大。反而老將洛蘭迪約滿離隊，更需物色代替後備人選。他憑經驗與身高優勢，去季在歐聯8強及準決賽入替後屢起作用。熱刺暫時未有羅致這類甘當後備「Plan B」的鋒將。

後備門將禾姆離隊，荷蘭前鋒雲遜贊臣轉戰墨西哥，都影響甚微。

艾歷臣在歐聯決賽後已表明尋找新挑戰，結果英超轉會窗關閉後留隊，並出戰早前熱身賽對拜仁。不過，歐洲轉會仍在進行，他的合約本季後完結。（Getty Images）

領隊簡評：

普捷天奴第5個球季帶領熱刺，球隊進步有目共睹，惟錦標仍然欠奉——最佳成績僅止於亞軍（熱身賽「盃仔」則有不少）。

普捷天奴為近年任教熱刺最長的領隊。（Getty Images）

雖然去季後期，一再傳聞他與祖雲達斯及皇家馬德里拉上關係，但該兩支班霸已有新帥。而普帥尚有近四季的合約期，可望繼續發展及改變球隊。他上任後提攜不少新人，哈利卡尼、迪利阿里、艾歷迪亞等都由新人變成國腳。預料今季他亦會重用幾名新人，如祖安科夫及獲加彼德斯。

不過，他近來表示對買賣球員不知情，只知執教，「或許該改變我的職銜，叫我教練」。

去季無增兵，聯賽一早無望，歐聯一再如戲劇般晉級，惟決賽不敵利物浦。（Getty Images）

預計正選陣容（陣式：4-2-3-1）：

+ 7 + 6 + 5

球員實力及陣容簡評：

歐聯決賽落敗後，寫過擔憂熱刺「三大核心」在暑假離隊。到此一刻，普捷天奴、艾歷臣及卡尼均留隊。惟艾歷臣去向未明，季初如有機會與尼當比利同場出擊，各位刺迷，「有得丁好丁喇」。

尼當比利（右）攻守兼備，不但為防線第一道屏障，更可擔當攻守轉換的起點。（Getty Images）

後防：右閘爭正選 中堅要換班

熱刺多用兩邊翼衛參與進攻，甚至戰術上傾向他們參與策動，多於防守。而球隊近年面對聯賽及歐聯，這兩個位置時常輪換。

右閘上捷比亞過去兩季都是右翼衛首選，奧里亞多在歐聯上陣。捷比亞已去，但奧里亞經常有傷，上陣頻率不正常。去季已見普帥安排阿根廷中堅祖安科夫轉打右閘，預料今季有更多機會轉型。科夫去季加盟，打中堅表現錯誤頗多，乾脆如美洲盃改打右閘，或許更好。惟科夫熱身賽受傷，開季只有奧里亞及青訓產品獲加彼德斯可用。

相對右閘，左閘與中堅大致不變。丹尼路斯一度傳離隊而缺席亞洲行，結果留隊，繼續與賓戴維斯在左閘「兩份踢」。施斯隆速度高，轉換至三中堅兩翼衛時亦可作左翼用，甚至可能推前至左翼。中堅繼續「4、5、6」，但要為換班打算。維頓漢及艾達韋列特季末約滿，前者表現已稍見下滑，後者在暑假持續傳出轉投羅馬。就算安然度過今個轉會窗，但好中堅難求，續約或收購，也是今季當務之急。

三名常規中堅，以艾達韋列特表現最穩定。（Getty Images）

中場：尼當比利「膽拖」誰？

尼當比利擔任墮後中場，身體質素出色，搶截能力出眾外更有不俗傳球技術。取得控球權後反守為攻，能交出直線送隊友一程。去季熱刺中後場硬淨有餘，但創造力顯然不足，往往靠上季回勇的穆沙施素高引球推進，或艾歷臣墮後協助策動。尼當比利釋放後，艾歷臣返回中場前方，同時增加攻守轉換效率。倘尼當比利成為兩位墮後中場的「膽」，另一正選料是施素高與哈利雲克斯之爭。雲耶馬多傷，功能上偏重於防守。至於艾歷迪亞，第四防中還是第四中堅？

哈利雲克斯去季多任墮後的控球中場，今季應有更多發揮空間。（Getty Images）

前場：盧施素適應需時 尋找下任「派牌」

歐聯決賽，普帥派傷癒復出的哈利卡尼正選上陣，把演出帽子戲法而取得決賽權的盧卡斯莫拉列後備，惹人非議。但卡尼受傷時，莫拉與上季Top fit的孫興慜一起上陣，化學作用並不顯著。

倘艾歷臣留隊，專注擅長的「10號位」，減少墮後「迎波」，進攻相當理想。可是盧施素「先借後買」加盟，似預視艾歷臣隨時走人，屆時攻擊線4人或要大執位。理論上，盧施素適當進攻中場中路位置左腳純熟，右腳亦「可用」。典型阿根廷中場，腳下功夫佳，常見位置於中場中路，傾向前插入禁區。惟英超賽事，快速且對抗強度高，不容易適應。若盧施素未能快速融入，中前場3人之中由誰操控節奏及分波？

阿里穩坐正選，但近季在陣容中擔當的角色愈見模糊。（Getty Images）

盧施素在巴黎聖日耳門並非正選，去季外借貝迪斯表現惹人注目。（Getty Images）

孫興慜與莫拉慣於「爆佢」，如非必要不會餵波給箭頭哈利卡尼。今季沒有明顯的後備前鋒，二人甚至要與卡尼輪替（或競爭）。而「10號位」在尼當比利列陣，防守工作料減輕。迪利阿里近季明顯陷入樽頸，路數被看穿後，後上入球減少，且他亦較擅長接應。相反，哈利雲克斯的閱讀球賽能力、洞察力及傳球質素繼續進步。他更適合「推前一格」，嘗試更多策劃工作。

此外，觀乎季前賽表現，加盟後「未用過」的尼高杜有突破能力，值得留用作為後備方案。沒了洛蘭迪擔當「柱躉」，無法如對曼城及阿積士時變陣，普帥要動腦筋想過新一套破關戰略。

熱身賽期贏得奧迪盃，有個好開始，希望今季不是「到此為止」。（Getty Images）

英超第一輪直播賽程（按圖放大）