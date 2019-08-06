【英超】哈利馬古尼與曼聯簽約6年　跟助教費蘭再度合作

曼聯昨日宣布，從李斯特城簽下英格蘭中堅哈利馬古尼，雙方簽約6年，附有一年球會優先續約權。馬古尼感謝李城在過去兩季的支持，但表示曼聯向他招時，他無法抗拒這個好機會。

26歲的馬古尼向曼聯官網說：「我很高興加盟這間大球會。我很享受效力李城的時間，多謝球會、球迷及所有人過去兩季對我的支持。不過，當曼聯來敲門的時候，這是難能可貴的機會。」馬古尼在2017年由侯城轉到李城，76次上陣攻入5球。

曼聯宣布，從李斯特城簽入哈利馬古尼，據報轉會費為破後衛世界紀錄的8000萬鎊。（曼聯官方Twitter）

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這名英格蘭國腳中堅續說：「我跟領隊溝通過，對他的計劃及目標，我感到十分興奮。我清楚見到蘇斯克查正建立一支能夠爭逐錦標的球隊。我迫不及待想跟新隊友見面，一起開展新球季。」曼聯領隊蘇斯克查則大讚馬古尼有優秀的閱讀球賽能力，而且能夠在高壓下保持冷靜。

馬古尼與曼聯甚有淵源，尤其是跟助教費蘭。英國《太陽報》更認為費蘭是協助曼聯說服馬古尼加盟的秘密武器。費蘭在2015年2月到侯城，出任領隊布魯士的助手，當時馬古尼是侯城陣中的後備球員，上陣機會不多。

哈利馬古尼由錫菲聯轉到侯城後，聲名鵲起。（Getty Images）

錫菲聯青訓出身 成最貴後衛之路（按圖放大）

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費蘭及馬古尼在侯城合作了兩年，其中在2016/17球季初，費蘭頂替布魯士坐正為帥，給予馬古尼首次英超正選上陣。馬古尼說：「他經常提點我，來自他以往跟頂級球員合作時得到的經驗。當他帶領侯城時，給我英超的機會，之後我才能站穩陣腳，所以我欠他很多。」

馬古尼續說：「能夠跟他再合作，真的很高興。他是個頂級教練，過去幫助過我很多，我一直與他保持聯絡，有機會再與他共事是一件美事。」馬古尼還講到另一位前曼聯名將布魯士，他表示效力侯城時，在布魯士身上獲益良多。

費蘭執教侯城時，信任哈利馬古尼，常派他正選上陣。（Getty Images）

此外，馬古尼未成名之時，原來收過前曼聯領隊費格遜的電話，亦跟保羅普巴及連格等曼聯球員交手。在2011年，當年18歲的馬古尼還在踢錫菲聯的青年軍，打到入青年足總盃決賽，遇上有普巴及連格的曼聯。曼聯次回合主場贏錫菲聯4：1，捧走錦標，而代表錫菲聯出戰的馬古尼就受傷，因腦震盪而留院。

曼聯除了致送簽名球衣，慰問馬古尼，時任主帥費格遜更親自打電話給他。除了慰問外，費格遜告訴他，叫他腳踏實地，保持努力，未來肯定可以踢上頂級水平。

哈利馬古尼在2011年青年足總盃決賽次回合面對曼聯傷出，並因腦震盪而留院，他透露曾收時任曼聯領隊費格遜電話慰問。（資料圖片／視覺中國）

在2011年的青年足總盃決賽，哈利馬古尼曾與普巴交手。（Getty Images）

在青年足總盃決賽後，費格遜打電話慰問哈利馬古尼。（Getty Images）

今夏轉會窗主要交易（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

今季英超頭5輪賽事（按圖放大）：