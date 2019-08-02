【英超】轉會窗最後一周　曼聯目標兩大重磅收購　曼城仍欲增兵

英超轉會窗將於當地時間8月8日下午5時關閉，尚有一星期予各支球隊盡最後努力增兵。在Big 6球隊之中，曼聯仍然活躍於轉會市場，一方面與李斯特城就哈利馬古尼的交易拉鋸，同時間與祖雲達斯商討盧卡古及保羅戴巴拿的球員互換，說不定未來一周會有「大刁」出現。至於曼城及熱刺亦有增兵意欲，前者打算增強後防，熱刺就希望簽入新中場，以備基斯甸艾歷臣離隊。

提提大家，英超轉會窗已經改制，會在聯賽開季前關閉。今季英超於當地時間8月9日晚開鑼，而轉會窗則早一日在8月8日下午5時關閉，距今尚有7日。在未來一星期，可能會有什麼重頭交易出現呢？還是要看曼聯。

哈利馬古尼能否加盟曼聯？（Getty Images）

簽入翼鋒丹尼爾占士及右閘雲比沙卡後，曼聯的頭號目標是李斯特城中堅哈利馬古尼。綜合英國傳媒消息，馬古尼樂意轉會曼聯，而李城也不會勉強馬古尼留隊，但李城亦不著急，要曼聯開出滿意的報價才會放人。

李城及曼聯在轉會費上仍有分歧，曼聯願開出7000萬鎊的基本費用，再加上一些附加條款。不過，李城認為馬古尼的轉會費可以高於華基爾雲迪積克由修咸頓轉會利物浦的7500萬鎊後衛世界第一身價。據《ESPN》的消息，兩間球會的價位相差1500萬鎊，李城還價8500萬鎊轉會費，外加1000萬鎊按表現而定的附加費。

傳保羅戴巴拿會被交換至曼聯。（Getty Images）

除了馬古尼外，最近還傳得沸沸騰騰，曼聯及祖雲達斯會作出球員交換，比利時前鋒盧卡古過檔祖記，而可踢進攻中場的阿根廷球星保羅戴巴拿則到曼聯。報道指盧卡古已經跟祖記談好個人條件，但兩間球會仍未達成協議，時而祖記要求曼聯加錢才換到戴巴拿，時而又說文迪蘇傑或達美安會加入交易之中。

此外，保羅戴巴拿對轉會曼聯亦有疑慮，因為曼聯今季沒有歐聯資格，他亦擔心自己未能適應英超，而且有報道指戴巴拿不同意沒有歐聯資格下減薪的條款，要求曼聯開出35萬鎊周薪。

熱刺有意士砵亭的中場費南迪斯。（Getty Images）

除曼聯外，熱刺最近亦有些轉會傳聞，他們擔心基斯甸艾歷臣離隊，希望羅致中場。他們的最初目標是貝迪斯的阿根廷中場盧施素，但貝迪斯堅持熱刺支付8800萬鎊的違約金，拒絕5200萬鎊的報價，故此熱刺決定轉目標，追求士砵亭的葡萄牙國腳波基斯費南迪斯。葡萄牙傳媒稱，熱刺初步的報價低於7000萬歐元，已被士砵亭拒絕。

曼城也有動靜，他們希望羅致祖雲達斯的葡萄牙右閘祖奧簡斯路。據報，祖記對祖奧簡斯路的心理價位是6000萬歐元，而曼城就打算將巴西後衛丹尼路雷斯加入交易，兩間球會正在談判。

曼城希望羅致祖雲達斯的葡萄牙右閘祖奧簡斯路。（Getty Images）

阿仙奴方面，他們昨日完成今夏第4簽，以破球會紀錄的7200萬鎊從里爾收購尼高拉斯比比，而比比也是今夏英超的標王。有英國傳媒稱，阿仙奴的收購行動尚未結束，他們下個目標是些路迪後衛基蘭泰亞尼，據報其身價2500萬鎊。此外，利物浦近來沒有轉會轉聞，究竟他們是真的偃旗息鼓，還是會在最後一周突然出手？至於車路士則被禁轉會，無法買人。

阿仙奴仍想簽入些路迪的基蘭泰亞尼。（Getty Images）

今夏歐洲轉會市場主要收購（按圖放大）：

+ 5 + 4 + 3

英超頭5輪賽程（按圖放大）：