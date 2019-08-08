【棒球．MLB】雙城無懼滿壘無出局　炮製精彩三殺勇士「護城」

要造出雙殺已經不易，三殺講究形勢更是難上加難，一個月要出現兩次三殺，而且更是由同一個投手炮製出來，就更加罕見。 雙城周四（8日）對勇士，投手馬丁佩雷斯（Martin Pérez）第三局面對滿壘無出局困境，多得內野隊友出色身的發揮，短短5秒就已經解決危機。

也許三壘手辛奴（Miguel Sano）對於三殺有種第六感。負責協調內野的雙城教練Tony Diaz，本來在第3局滿壘，叫辛奴後退數步，但該名三壘手卻不理建議，更走到三壘包旁邊防守。辛奴說：「我知道有三殺的可能性，我的意思是我一直都在這裏作戰。」

雙城對勇士三殺逐格睇（點圖放大）​

雙城內野第三局再次以三殺解圍。（路透社）

擊球者是勇士捕手科華斯（Tyler Flowers），面對佩雷斯時速89英里的直球，他擊向辛奴方向，辛奴接球、踏上壘包、傳球一氣呵成，之後球傳到二壘的舒普（Jonathan Schoop）、一壘的CJ高隆（C.J. Cron）順利完成觸殺，由投球開始到科華斯出局，整個三殺過程只是5秒就完結。

雙城對勇士三殺精華

佩雷斯一個月兩次三殺實屬罕有。（路透社）

佩雷斯成為薩克戴維斯（Zach Davies）2016年後，第2名投手單季內兩次完成三殺的投手，而且發生時間相距極短，首次為美國時間7月22日對洋基。雙城至今已經5次單季數次完成三殺（1914、'36、'88、'90及2019）。