【棒球．MLB】國民「天才」投完美一局　全場14次三振鎮壓馬林魚

史查斯保（Stephen Strasburg）投出一球時速96英里的直球，穩穩進入捕手手套時，他只知道自己在第4局為國民隊完成了自己最基本的任務：不讓今場對手馬林魚擊球手上壘。 全神貫注的他不知道，自己投出了「完美一局（Immaculate inning）」，只花9球就三振了對方的擊球手。

外號「天才小史」的史查斯保在第4局面對馬林魚，先後解決了加列曲巴（Garrett Cooper）、尼爾獲加（Neil Walker），面對二壘手卡斯特羅（Starlin Castro），史查斯保以一個直球及曲球取得兩好零壞的優勢，最後一球投出走勢凌厲的二縫線快球，卡斯特羅以為是個壞球，卻想不到皮球擦着好球帶入捕手手套，主裁判示意「三振出局」，卡斯特羅才如夢初醒，知道自己至少應該出手把球打出界。

史查斯保投出生涯首個完美一局。（美聯社）

國民終結者杜列圖順利保住勝果。（美聯社）

史查斯保得知該局完結後，就開始慢跑回後備席，而且捕手恩岡斯（Yan Gomes）亦將球拋回場上，二人都是回到後備席才知道，史查斯保投出今季大聯盟第5次「完美一局」，亦是自己生涯首個Immaculate Inning。

事實上這一場比賽，亦是史查斯保的個人秀，7.1局只被敲兩支安打、兩次保送，並有14次三振紀錄。

史查斯保直球十分凌厲。（美聯社）

史查斯保成為舒薩（Max Scherzer、2次）、司馬曼（Jordan Zimmermann）後另一名投出「完美一局」的國民投手，他賽後說：「我之後才發現發生了什麼事。」恩岡斯又說：「當這樣集中時，我只會逐個擊球手應付。」

國民在史查斯保的帶領下，擊敗了馬林魚。（美聯社）

「還原基本步」

史查斯保賽後指，賽前準備充足才有今戰表現：「我比賽前在牛棚針對問題地練了好一會，尤其是變速球，我嘗試還原基本步，結果好像好了不少。」

岡斯亦指「天才小史」今戰投球去勢甚強，「而且只要有需要，就會直接命中」，今仗鬥心十足，進攻到底，「有時要快快手完成一局，都可以輕鬆做到」。