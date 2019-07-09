【棒球．MLB】藍鳥新星閃耀全壘打大賽　4強與對手合轟79支HR

MLB今季有一大新星冒起，周二（9日）舉行全壘打大賽（Home Run Derby），為一眾強打提供展現力量的舞台。 名人堂成員古里路之子、藍烏新星小古里路（Vladimir Guerrero Jr.），雖然打入大聯盟時間不久，至今只得8支全壘打，但在HRD展示出真正實力，轟出91支全壘打打破大賽紀錄，4強更與對手道奇的祖柏達臣（Joc Pederson）爆發激戰，合轟79支HR。 雖然小古里路最終未能奪標，但已贏盡掌聲。

小古里路作為第8種子，本來首回合要鬥釀酒人的「耶律齊」耶列治（Christian Yelich），但後者退賽，所以由運動家的卓文（Matt Chapman）代替。

小古里路一開始就卯足全勁，打出29支全壘打，以16支之差輕取卓文殺入次回合。

雖然小古里路最終未能一舉奪標，但贏盡球迷掌聲。（路透社）

柏達臣以1分之差出局，賽後識英雄重英雄，與古里路擊掌。（Getty Images）

小古里路4強對手為道奇擊球好手祖柏達臣，兩人首輪均打出29支，進入一分鐘加時仍未分出勝負，要進行「Swing Off（每人有3次揮棒機會）」，二人要兩次Swing off才可以分出勝負，古里路以累積40支全壘打，力壓39轟的柏達臣殺入決賽。柏達臣最後一次揮棒失手後，古里路上前與柏達臣相擁，互相祝賀。

彼德阿朗素最終奪得全壘打大賽冠軍及100萬美元獎金。（美聯社）

美國傳媒齊封「真正贏家」

小古里路打擊節奏在決賽終於放慢，仍打出22支全壘打，但阿朗素比他多打一支HR，成為了今屆大賽的冠軍，贏得100萬美元獎金。

雖然與冠軍及巨額獎金擦身而過，但小古里路贏盡球迷的心，每個回合完成打擊都得到球迷起立鼓掌致意，甚至有美國傳媒起標題「對不起阿朗素，小古里路才是真正的贏家」，足見他在今次比拼實在搶盡風頭。