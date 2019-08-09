【英超】曼聯對車路士賽前　蘇斯克查談盧卡古轉會原因

曼聯將於後日（8月11日）出戰首場英超，主場對車路士。領隊蘇斯克查在今日的賽前記者會上表示，轉會窗關上令他鬆口氣，滿意球會簽入3名新兵。對於盧卡古的離隊，蘇斯克查表示兩人關係正常，但球會收到一份好報價，所以達成了這筆好交易。

英超轉會窗於昨日關上，記者紛紛追問蘇斯克查對於轉會的看法。這名在上季中上任的挪威籍主帥說：「你們知不知道？當轉會窗關上，我感到如釋重負，鬆口氣。我們現在要向前望，我很滿意3名新兵。」他表明十分信任陣中每位曼聯球員。

蘇斯克查出席賽前記者會，他將帶領曼聯對車路士。（Getty Images）

曼聯近日沒有簽入新兵，反而盧卡古以8000萬歐元離隊，轉投國際米蘭。蘇斯克查認為這是一筆好買賣，他說：「這是盧卡古離開的時候，因為我們收到一份好報價，他也很高興，所以我認為雙方都想促成這宗交易。盧卡古在季前備戰時受傷，沒有參與很多，所以我希望他在國米有個好開始。」

蘇斯克查滿意今夏轉會以及3名新兵。（Getty Images）

曼聯今夏3名新兵：

記者多次跟進盧卡古離隊的細節及影響，蘇斯克查續解釋：「我跟盧卡古的關係一直很好，我們開誠布公，每次都坦誠對話，我們之間並沒有不和。」他對陣中的前鋒有信心，可以填補盧卡古留下的空缺，他說：「盧卡古有優秀的入球紀錄，他是其中一名最好的9號球員，人人都想有個像他那樣前鋒做隊友。不過，我有信心，拉舒福特及安東尼馬迪爾會取得入球，丹尼爾占士可以創造攻勢，我肯定連格未來會入更多波。」

蘇斯克查也解釋不買新前鋒，想給予青訓球員格連活特更多機會，「如果我們有新前鋒，格連活特的路將會很難走。我相信格連活特準備好參與更多，為我們取得入球。」17歲的格連活特在季前熱身賽對列斯聯及國際米蘭都有入球。

蘇斯克查寄望拉舒福特入更多波。（Getty Images）

有記者表示很多球迷不滿曼聯的轉會表現，蘇斯克查回應：「我們當然想一切走向正確的方向，而唯一一個解除疑慮的方法是，我們要踢出好波，表現出我們的雄心，還有想踢出來的風格。當球迷見到這些東西時，就會繼續支持我們。在球會內，我們感受到自信，並沒有你們所講的負面情緒。」

蘇斯克查信任小將格連活特，希望給他更多機會。（Getty Images）

英超轉會窗雖然關上，但西班牙及德國等聯賽的轉會窗未關，所以曼聯仍可出售或租借球員至外地。蘇斯克查不排除會有人離隊，而對於阿歷斯山齊士，他就希望這名智利球星留下。他說：「阿歷斯回來了，訓練得不錯，當然他離復出還有4至5個星期。我寄望他留下，我覺得他能夠為球隊貢獻一些入球。」

最後，有記者問到跟車路士領隊林柏特過招的感受，蘇斯克查說：「很開心他不會上陣，否則他會入波，難道不會嗎？面對他跟對其他領隊一樣，我們不再是球員，我們是教練。在星期三的教練會議上，我們都見過面，聊過幾句。」在香港時間周日晚上11：30，曼聯會在主場對車路士。

蘇斯克查表示與盧卡古的關係正常，一直坦誠溝通。（Getty Images）

今夏歐洲轉會市場主要交易（按圖放大）：

+ 8 + 7 + 6

英超頭5場賽程（按圖放大）：