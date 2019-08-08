【意甲】盧卡古現身米蘭勢投國米　曼聯趕及轉會窗關閉前羅致替補

盛傳離開曼聯已久的盧卡古，經過國際米蘭與曼聯連日來的談判後，網上流傳一段盧卡古現身意大利的影片，根據《天空體育》的消息指，該名比利時國腳將以7300萬英鎊轉會費，加盟國際米蘭，而據報曼聯有意以祖雲達斯的文迪蘇傑取代盧卡古。

曼聯的盧卡古（Romelu Lukaku）加盟國際米蘭的消息甚囂塵上，國米方面曾多次報價，但兩間球會仍然未能達成共識。在英超轉會窗關閉前的一天，事件看似有突破性的發展，盧卡古的經理人在Instagram上載一張與盧卡古在飛機上的合照，並配以「準備出發到米蘭」（Ready to take off .... direction Milano）。

網上同樣流傳一段盧卡古現身米蘭的片段，在場不乏球迷迎接盧卡古，並高歌歡迎他，該名比利時國腳向在場的球迷揮手示意。

盧卡古經理人上載與盧卡古在飛機上的合照。（Instagram截圖）

Good luck Romelu Lukaku!



Wish you all the best with your new adventure and life in Italy. 🇮🇹 pic.twitter.com/myJT8jm2x7 — THE POWER MUFC (@EamonnPower23) August 8, 2019

盧卡古如今現身米蘭，據《天空體育》的消息透露，國際米蘭以7300萬英鎊轉會費羅致該名比利時箭頭，並將與國米簽約5年。盧卡古並未有披甲出戰任何的曼聯熱身賽，而他早前更跟隨母會安德烈治操練，離開曼聯看來是時間問題。

盧卡古早前多次傳出離開曼聯，而他亦未有在早前的熱身賽披甲。（Getty Images）

英超首輪直播賽程（按圖放大）

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曼聯勢以文迪蘇傑或西班牙箭頭取代

曼聯特意在英超轉會窗關閉前，出售盧卡古，好讓他們有時間在轉會市場尋找替補前鋒的人選。曼聯有意從祖雲達斯購入克羅地亞籍箭頭文迪蘇傑（Mario Mandzukic），該名33歲的前克羅地亞國腳，去季為祖雲達斯攻入9個聯賽入球。另外，盛傳曼聯亦有意羅致畢爾包的伊拿基威廉斯（Inaki Williams），該名25歲的西班牙球員，在上季為畢爾包在西甲攻入12球，更被獲選為1月最佳球員的殊榮。

曼聯盛傳以文迪蘇傑取代盧卡古。（Getty Images）