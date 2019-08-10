【中超】荷西朗頓投大連一方全因賓尼迪斯　滿意中文名字別具意義

曾打滾英超多年的委內瑞拉國腳荷西朗頓（Salomon Rondon），今年夏天轉戰中超聯賽，加盟大連一方，與名帥賓尼迪斯再度合作。朗頓早前接受中國傳媒《懂球帝》的訪問，講述他到中國「搵食」的原因，以及與賓尼迪斯的關係。

曾效力英超的西布朗及紐卡素的朗頓，今年7月毅然離開英國，加盟中超的大連一方，與主帥賓尼迪斯再度重逢。朗頓配合陣中的咸錫及卡拉斯高，該名委內瑞拉國腳連續4仗披甲，並已錄得3球及1個助攻，可見他在短時間內適應中超節奏。

朗頓加盟後4仗披甲，並交出3個入球及1個助攻。（視覺中國）

朗頓早前接受中國足球傳媒《懂球帝》的訪問時，透露他東來落班的原因，與賓尼迪斯甚有關連，「我曾在效力紐卡素時與賓尼迪斯合作，他是一位相當專業的教練，而他對工作的熱誠，對我生涯影響甚深，而我們亦十分熟悉對方。當我代表委內瑞拉出戰美洲國家盃時，賓尼迪斯致電邀請我來投，而大連一方亦提供一份十分可觀的合約，對我及家人而言頗有吸引力，所以便來到中國落班。」

朗頓與賓尼迪斯在去季曾經合作，如今二人在大連一方再度聯手。（Getty Images）

今夏焦點轉會（按圖放大）

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朗頓在中超註冊的中文名為「龍東」，他對自己的中文名十分滿意，因為名字具有特別的意義，「我在中國的註冊名字為『龍東』，我十分喜歡這個名字，因為有朋友向我解釋這名字的意思，就是一條龍游向東方的意思，朋友更向我講述不少關於中國文化的背景。」

朗頓在出戰美洲國家盃時，收到賓尼迪斯邀請他加盟的電話。（視覺中國）

朗頓首度轉戰中超，他表示強度雖然未如英超般強，但中超當然不會如此輕鬆。他表明會繼續努力，進一步熟悉隊友，「中超並未如英超般多身體對抗，但我還未熟悉中超聯賽，但每個聯賽亦有困難之處。我嘗試以最大努力盡快適應中超，加上進一步了解隊友，與隊友磨合，相信可以為球隊貢獻更多。」