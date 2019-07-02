【中超】賓尼迪斯與紐卡素續約破裂　勢接任大連一方主帥　

擁有咸錫、卡拉斯高及港將艾力士等球員的大連一方，在昨日（1日）宣布韓籍主帥崔康熙以私人理由請辭，而根據天空體育的消息，剛離任紐卡素主帥的賓尼迪斯，大有機會接過帥印。

現年59歲的西班牙名帥賓尼迪斯（Rafael Benitez），自2016年起執教紐卡素，帶領球隊由英冠重返英超，近兩季亦助紐卡素在英超站穩陣腳。不過，賓尼迪斯與紐卡素的3年合約在6月底屆滿，雖然該名西班牙名帥表示想繼續執教，但雙方續約上的討論不果，最終離隊收場。

賓尼迪斯與紐卡素續約不果，在7月正底離任。（Getty Images）

執教過如利物浦﹑皇家馬德里及國際米蘭等大球會的賓尼迪斯，盛傳下一站將會首度轉戰中超。根據英國傳媒《天空體育》透露，賓尼迪斯已經與中超球會大連一方達成協議，盛傳以紐卡素的兩倍薪酬，接替剛離任的韓國籍教頭崔康熙。網上流傳賓尼迪斯已抵達大連，準備正式宣布接過大連一方的帥印。

大連一方發聲明公布崔康熙的離任消息。（大連一方微博截圖）

網上流傳賓尼迪斯已抵達大連，準備正式接任大連一方主帥。（網上圖片）

大連一方透過官方微博發布崔康熙離任的消息，聲明中感激該名韓國教練在近半年的努力。崔康熙在今年1月走馬上任後，除了球隊戰績外，亦要處理球隊內部問題，使擁有咸錫及卡拉斯高等球星的大連一方，現時只能排在聯賽第10位。大連一方在上輪聯賽作客以3：1擊敗北京人和，終止聯賽3場不勝之勢。