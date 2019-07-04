今年初由曼聯轉投山東魯能的費蘭尼（Marouane Fellaini），早前為球隊披甲戰天津泰達的第14輪聯賽時，在下半場肘擊對手領紅牌被逐，中超賽會更對費蘭尼罰停賽3場及罰款3萬元。

山東魯能中場費蘭尼在對山東泰達的中超聯賽一仗中，戰至下半場76分鐘，費蘭尼在禁區內與對手守衛楊帆爭位時，以手肘攻擊對手，雖然球證未有即時吹罰，但在翻查VAR後便向費蘭尼出示紅牌，結果山東魯能以1：2不敵天津泰達。

費蘭尼在2016/17年球季效力曼聯期間，在「曼市打吡」以頭部撞向曼城前鋒阿古路，是他對上一次紅牌被逐。

費蘭尼在爭位時，向對方的楊帆使出肘擊，使對手應聲倒地。（影片截圖）

「暴力行為對社會造成不良的影響」

中超賽會在今日（4日）發聲明中指費蘭尼的暴力行為對社會造成不良的影響，向該名比利時球員作出處罰，「中國足協根據紀律條例，裁罰費蘭尼停賽3場及罰款3萬元人民幣（約3.39萬港元）。費蘭尼在該仗中，以手肘攻擊對手，此舉對社會造成不良影響。中國足協將嚴肅處理在場上一切違規行為，希望在中超賽場保持良好風氣。」

中超賽會發聲明交代費蘭尼的判決。（網上截圖）

費蘭尼因以手肘攻擊對手，球證在翻查VAR後，直接向他出示紅牌。（視覺中國）

31歲的費蘭尼在今年2月，以1040萬鎊的轉會費加盟山東魯能，在中超開展職業生涯新一頁。費蘭尼為山東魯能在各大賽事攻入7個入球，不過未能助山東在亞冠盃更進一步。