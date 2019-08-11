【英超】哈利卡尼兩球助熱刺反勝　普捷天奴：艾歷臣後備無關轉會

英超第一輪賽事，熱刺在主場迎戰升班馬阿士東維拉，孫興慜停賽、艾歷臣又先列後備，戰事比預期中艱難得多，熱刺更長時間落後。普捷天奴最後還是將盛傳轉會的艾歷臣派上場，結果丹麥中場上陣短短26分鐘，熱刺就轟入3球反勝。

阿士東維拉闊別英超3季後回歸，今夏已豪花逾1億英鎊簽入12位球員，明顯不甘只做「升降機」，昨晚（10日）在開咧戰作客上季歐聯決賽亞軍熱刺，6名新兵韋斯利摩拉斯、泰朗明斯、馬莫特查斯古特、安華艾加斯、湯希頓、比莊安祖斯都正選上陣，僅9分鐘已由泰朗明斯助攻予約翰麥甘尼，打開紀錄。

盧卡斯莫拉開賽不久的頭槌攻門，幾乎為熱刺先開紀錄。（Getty Images）

缺少孫興慜及基斯甸艾歷臣的熱刺踢得患得患失，盧卡斯莫拉的頭槌及拉美拿主射罰球都未能轉化成入球，加上哈利卡尼門前失機，一直無法擊破維拉防線，更險被對手反擊拉開比數。下半場普捷天奴不斷變陣，先將穆沙施素高移到右路，到64分鐘終將基斯甸艾歷臣調入。

基斯甸艾歷臣在熱刺對阿士東維拉一戰先列後備。（Getty Images）

+ 4 + 3 + 2

艾歷臣入替製造險象 助熱刺上演末段反勝



艾歷臣入替之後，熱刺即時回復上季前線銳利的本色，73分鐘他在右路畸角位傳中，達雲臣山齊士接應逼得維拉門將湯希頓飛身救出，哈利卡尼截得皮球後交予身後的盧卡斯莫拉，再回傳予尼當比利撞射入網，追平成1：1；78分鐘，艾歷臣在禁區頂主射罰球直飛龍門左上角，又一次逼得希頓施「神救」。



84分鐘，艾歷臣一記妙傳予施素高，後者射地波被閂出。這名丹麥中場一次又一次憑傳球走位製造險象，令維拉防線疲於奔命。踢到84分鐘，哈利卡利首度在新主場入波，到補時階段更以一記妙射錦上添花，熱刺以3：1反勝維拉，取得寶貴3分。

哈利簡尼第4次在新主場熱刺球場作賽，終於取得入球。（Getty Images）

普捷天奴：艾歷臣列後備因狀態未足



艾歷臣上陣短短26分鐘已交出3次關鍵傳球，個人亦幾乎取得入球，最重要是他在前線的傳送及跑動令維拉防線大亂，熱刺主帥普捷天奴賽後坦承艾歷臣是反勝關鍵：「艾歷臣的質素的確幫助球隊獲得勝利，其實下半場我們稍為調動了位置，本來已有了起色。」談及為何將艾歷臣放在後備席，他則稱是因艾歷臣狀態未足，與轉會傳聞無關：「球季只是剛開始，我也不在乎轉會傳聞。艾歷臣踢完國際賽後做了手術，他的情況沒什麼問題，只是我們寧願讓他先列後備。」



27歲的基斯甸艾歷臣在2013年加盟熱刺，他目前與熱刺只餘1年合約，今夏其轉會傳聞不絕，盛傳曼聯及皇家馬德里都希望羅致這位丹麥中場。