【美式桌球】港產亞洲冠軍卡比多羅比 　全國賽封王創歷史

菲裔港產桌球新星卡比多羅比（Robbie）繼7月初在亞洲賽勇奪雙料冠軍後，周日在於上海舉行的全國青少年美式桌球錦標賽決賽封王，是香港首位桌球手在該項賽事摘冠。

18歲的Robbie在上月的花式桌球亞洲賽奪得單打和雙打冠軍，完美告別最後一個亞青賽。狀態大勇的他周日轉戰全國賽，該賽事特別之處為17局中9勝，前7局用8號球，後10局用9號球作賽；Robbie在決賽上開局曾一度落後2：5，「因為我打不慣8號球，所以第8局後開始愈打愈順，甚至零失誤反勝對手9：5。」

Robbie繼成為亞洲賽「雙冠王」後，在全國賽再下一城。（由受訪者提供）

Robbie今屆在第一場和決賽對上中國強手沈申義（左），兩戰兩勝。（由受訪者提供）

Robbie在冠軍戰的對手，正是他3年前在世界青少年美式台球錦標賽落敗的中國球手沈申義。「今次可說是復仇了」，去屆取得第5名的他，在這個賽事最佳名次是第3名，這次成功反敗為勝、首度在該賽事封王。

一座冠軍獎盃是成長的引證，「幾年前自己套波未成熟、不夠好，心態又沒那麼強，今次教練未能隨隊，由師兄帶領，他分享了很多經驗，幫了我很多。」他返港後將為9月5日展開世界9球中國公開賽備戰。