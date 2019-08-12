【德甲】拜仁兩翼再添新將　「先借後買」羅致比列錫　

拜仁慕尼黑今夏有列貝利及洛賓兩名邊線大將離隊，雖然兩翼非無人代替，但這支德甲班霸仍繼續為邊線增兵，以500萬歐元從國際米蘭外借翼鋒比列錫，更有明夏的購買權。

據德國傳媒指，拜仁與國米達成協議，以500萬歐元借得比列錫，為期一季，明年夏天拜仁將有購買比列錫的權利，定價為2000萬歐元。德國《圖片報》周一更影到比列錫於現身拜仁轄下的醫療中心，這名克羅地亞國腳並向記者表明：「對，我剛完成身體檢查，我會盡力做到最好。」

比列錫被影到於慕尼黑接受體測。（網上圖片）

拜仁今夏有洛賓及列貝利齊齊離隊，陣中不乏替補人選，京士利高文、艾方素戴維斯及基拿比都是翼鋒上的選擇，比列錫加盟將會進一步加強深度。這亦是比列錫2015年離開禾夫斯堡，轉投國際米蘭後回到德甲戰場。比列錫的德甲經驗不淺，2011年由布魯日過檔多蒙特，該季就即時贏得德甲及德國盃，成為雙料冠軍。效力多蒙特一季半後轉投禾夫斯堡，比列錫在2014至15年助球隊贏得德國盃冠軍。

比列錫2015年轉投國際米蘭，4季上陣163次入40球，可惜未曾贏得任何獎盃。

比列錫來年夏天有機會正式轉投身拜仁。（路透社）

比列錫於意甲未能與國米贏得任何錦標。（路透社）

轉會傳聞不絕於耳

比列錫兩年前已被傳可能會離開國際米蘭，而且一度成為英超球隊曼聯的獵物。不過，國米在轉會費上「企硬」，令到曼聯卻步。惟「藍黑軍團」今夏由名帥干地接手後，比列錫地位受到動搖，有指更成為國米羅致盧卡古的籌碼，但被曼聯拒絕。最終，這名去年助克羅地亞歷史性首次殺入世界盃決賽的比列錫，被借到拜仁慕尼黑。

國米今夏轉會頻繁，中場尼恩高蘭被借到卡利亞里。早前以逾7000萬購入盧卡古後，這名比利時中鋒得到了9號球衣，原本的「9號仔」莫路伊卡迪似乎亦是離隊在即。