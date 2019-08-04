【德超盃】多蒙特兩球挫拜仁封王　19歲金童豪言：今季屬於我們

歐洲四大聯賽開鑼在即，德甲先以一場德國超級盃預演聯賽爭霸，由兩大班霸拜仁慕尼黑及多蒙特在西法倫球場合演季前大戰。銳意再次挑戰拜仁霸主地位的「蜜蜂兵團」，憑「00後」小將查頓辛祖的精湛演出，2：0勝出，捧走獎盃。

踏入新一季，無論是德甲七連霸的拜仁慕尼黑，或是上季以毫釐之差失落德甲冠軍的多蒙特，在轉會市場動作不少，昨晚卻是一場熟悉臉孔的對決。拜仁有效力超過十年的洛賓及列貝利離開，今仗仍由京士利高文及湯馬士梅拿出任兩翼，新兵柏華特及贊菲特阿比俱先列後備；在轉會市場上相當活躍的多蒙特，名單上只得尼高舒侯斯一名新兵，無論是由拜仁回歸的曉姆斯、新加盟的杜根夏薩特及白蘭特，均因傷只能做觀眾。

多蒙特隊長馬高列奧斯，在德超盃賽前獲頒2019年度德國足球先生。（Getty Images）

上半場形勢一如以往，拜仁在控球權佔優、埋門多，但多蒙特反擊到肉。開賽不久，荷西古里路左路突破落底線，再回傳予禁區頂的馬高列奧斯，後者撞射被紐亞救出；紐亞救險後幾乎做罪人，柏高艾卡沙把握又一次反擊在左邊推進，紐亞出迎竟直衝離門40碼位置欲截擊柏高艾卡沙，後者快腳射空門，皮球僅僅滾出柱邊。拜仁亦有黃金機會，京士利高文撞射被多蒙特門將馬雲希斯擋出，兩軍半場戰成均勢，互無紀錄。

+ 4 + 3 + 2

半場調整過後，率先開紀錄的是多蒙特，「00後」小將查頓辛祖上半場失誤不少，但易邊後僅3分鐘就在左邊畸角位施腳法，在堤亞高艾簡達拿、謝路美保定及杜利素包抄下，仍通過杜利素「大細」將皮球傳到禁區頂，艾卡沙及時接應射入龍門右下角，打開紀錄。拜仁其後傾力反擊無果，羅拔利雲杜夫斯基一向倒戈多蒙特都有表現，今仗卻多次門前失機；湯馬士梅拿門前3碼起腳又被對手血肉長城擋出。拜仁空群而出卻暴露更多後防空位，69分鐘，辛祖右路個人突破殺入禁區窄位射破紐亞十指關，鎖定2：0勝局，多蒙特終在主場舉起季內首項錦標，自2014年後再次捧得德超盃。

多蒙特前鋒柏高艾卡沙在德超盃先開紀錄。（Getty Images）

英格蘭國腳查頓辛祖年僅19歲，已是歐洲最矚目的新星之一。（Getty Images）

「或許今年是屬於我們的一年！」19歲的辛祖賽後如是說，這位英格蘭國腳又以一場具說服力的演出成為全場焦點。事實上，2000年出生的辛祖在17/18球季由曼城加盟「蜜蜂兵團」之後表現搶眼，這位英格蘭金童上季站穩主力，交出13個入球、18次助攻成為助攻王，同時入選球季最佳十一人。「我們早知道這場比賽是很大的挑戰，他們（拜仁慕尼黑）是上季雙冠王，所以我們要證明自己的能力。整個季前階段，我們都付十分努力，今天的賽果印證了這一點。」辛祖賽後樂不可支，續道：「也很開心我有個好開始！」

+ 4 + 3 + 2

多蒙特上季曾成為德甲冠軍大熱，歇冬之時，更以9分之差穩坐榜首，惟下半季主力頻頻受傷、表現下滑，最終遭拜仁慕尼黑以2分之差反超前，失落聯賽冠軍。積極擴軍後，今季會否終可撼動拜仁的霸主地位？