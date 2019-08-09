【德甲】拜仁慕尼黑大炒業餘球隊23球　利雲梅拿齊演帽子戲法

德甲班霸拜仁慕尼黑出戰下周初的德國盃賽事，為新球季揭開序幕，而拜仁與業餘球隊FC Rottach-Egern進行友賽，結果向對手送上23隻光蛋，為新球季一狀行色。

德甲新球季將於下周末開鑼，而拜仁慕尼黑將在周一（12日）深夜鬥科特布斯，出戰德國盃的首圈賽事，正式開始球季。拜仁慕尼黑在羅塔埃格爾恩（Rottach-Egern）舉行訓練營，並於周四（8日）與當地的業餘球隊FC Rottach-Egern進行友賽，兩軍在去年亦曾交手，拜仁曾以20：2大破對手。

拜仁慕尼黑在羅塔埃格爾恩舉行訓練營，並與當地球隊拍跳。（視覺中國）

利雲度夫斯基在上半場輕鬆連中三元。（Getty Images）

一年後，兩軍再度交手，畢竟拜仁與對手的實力有明顯差距，利雲度夫斯基在上半場大演帽子戲法，加上杜利素（Corentin Tolisso）在4分鐘內連入4球，使拜仁在上半場遙遙領先11球。拜仁領隊尼高高華在下半場作出10個調動，哥列斯卡與湯馬士梅拿在下半場分別連中三元，在下半場合共炮製12個入球，結果全場以23：0大勝對手，平均不足4分鐘便攻破對手的大門，全場5名球員攻入3球以上。

下半場入替的梅馬士梅拿同樣交出3球，成為全隊5名連中三元的球員之一。（視覺中國）

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由馬德里體育會新加盟的盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez），因膝傷關係，而錯過早前的熱身賽，而他在今仗下半場入替，首度披起拜仁球衣出戰，該名法國球員賽後表示體能狀況已準備正式披甲，「我的感覺十分良好，我的狀態在百分百，體能亦是，我準備好落場披甲。我希望在新球季為球隊贏盡所有錦標，勝利是我加盟拜仁的最大目標，我會盡力在今季創出這紀錄。」