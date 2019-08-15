【歐洲超級盃】利物浦挫車路士　高普讚阿祖安：「為他感到高興」

利物浦於歐洲超級盃互射12碼氣走車路士，領隊高普賽後讚今仗正選把關的門將阿祖安，為他於職業生涯首次捧盃感到高興。

利物浦於法定時間內與車路士打成1：1平手，本來沙迪奧文尼加時的入球讓「紅軍」再次取得領先，但阿祖安侵犯車路士新星譚美阿巴謙，佐真奴主射12碼得讓雙方鬥足120分鐘，要互射12碼分勝負。互射階段，雙方頭4輪都成功得分，穆罕默德沙拿為利物浦射入第5輪後，阿巴謙的射門被阿祖安用腳擋出，令利物浦在2005年後再度於歐超盃封王。

「一個神奇的故事，」高普談及阿祖安時說：「他一直堅持到底，我知道阿祖安球員生涯沒贏過什麼大賽。他今仗有不少出色的撲救，所以我為他感到高興。」歐洲超級盃為32歲的阿祖安球員生涯首項錦標。

高普坦承利物浦表現不好。（Getty Images）

坦承比賽中途表現下滑

高普為球隊承受伊斯坦布爾悶熱潮濕的天氣，最後擊敗車路士感到高興，指「今仗對雙方來說都是場硬仗，沒有人想打加時」。他又承認球隊表現不似預期：「我們開賽踢得不錯，但之後表現下滑。我們可以繼續探討論足球，但已經太遲了。今仗球員們都力戰到底就是了。」

阿祖安雖然令到利物浦無法於120分鐘內取勝，但在互射12碼助球隊成為冠軍。（Getty Images）