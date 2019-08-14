【歐洲超級盃】車路士利物浦賽前不忘行善　沙拿與截肢小朋友交流

在土耳其比錫達斯主場舉行的歐洲超級盃，利物浦與車路士將合演「英超內訌」，兩軍成員在球場操練後，更抽出時間與肢體傷殘的小球迷分享足球的喜悅，場面令人動容。

應屆歐聯冠軍利物浦及歐霸冠軍及車路士，在土耳其的伊斯坦布爾準備出戰一年一度的歐洲超級盃賽事，歐洲足協基金會（UEFA Foundation）特意安排受援助的小朋友欣賞賽事，賽前他們更有機會在球場與兩軍球員交流。

高普特意坐下，與雙腿截肢的小球迷合照。（路透社）

歐洲超級盃 - 車路士 對 利物浦 今晚深夜2.55am現場直播 （Now 643台/有線616及656台/無線myTV Super 303台）

兩軍與小朋友交流 場面感人（按圖放大）

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兩軍球員分別進行輕量訓練，操練後抽空與小朋友們交流。即使行動不便，小朋友對足球的熱誠仍然不減，部分人即使截肢並手持拐杖，亦無阻他們與一眾英超球員圍圈傳球。其中一位雙腳截肢的小朋友，更成為焦點所在，他與沙拿互傳多球，手頭並用，二人樂在其中；車路士隊長艾斯派古達亦有向該名兩腿截肢小朋友送上鼓勵。

利物浦及車路士眾將不止與小朋友交流足球，車路士主帥林柏特亦親切地向小球迷送上簽名及合照，使他們雀躍萬分。

車路士的球員與眾小朋友合照留念。（路透社）

英超第2輪直播賽程（按圖放大）

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歐洲足協基金會在2014年創立，組織希望為一眾遇上不同困難的小朋友，利用足球在健康及教育等方面的人道問題，為受影響小朋友提供援助。