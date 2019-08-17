【西甲】巴塞隆拿兩度中柱輸波　畢爾包老將上陣1分鐘射入世界波

巴塞隆拿凌晨展開爭取西甲三連霸之路，慘遭滑鐵盧。球隊作客畢爾包，缺少小腿受傷的世界足球先生美斯，兩次射門中門框彈出，未能入球後更被畢爾包以「世界波」絕殺，憾負0:1。 兩名暑假重磅收購基沙文及法蘭基迪莊，今戰均在陣中，但未能帶來勝利。而球迷傾向念舊，向管理層發聲要求尼馬回巢。

巴塞賽前已知缺少美斯，整個暑假傳有去意的巴西中場菲臘比古天奴亦不在名單，有指他將會外借德甲拜仁慕尼黑，而基沙文及法蘭基迪莊均正選上陣。

蘇亞雷斯不停觸摸右小腿後方，仍把握機會施射但中柱，不久被換出。（Getty Images）

巴塞全場佔有控球優勢，超過7成。畢爾包則以射門質素取勝，雙方均有11次射門，畢爾包5次中目標，巴塞僅兩次，但威脅較大。上半場32分鐘，畢爾包守衛犯大錯，未看清楚便回傳。當時蘇亞雷斯懷疑已受傷，沒有急急散出禁區，反而「執到寶」直接單刀，但被門將烏尼西蒙撲到後彈柱而出。蘇亞雷斯5分鐘後亦被換出，入替的拉芬拿艾簡達拿於上半場從右路扣大位於禁區角施射，直飛遠柱，再次被烏尼西蒙僅僅撲到而中柱彈出。

下半場戰情膠着，直至完場前。今季後將告別球壇的38歲老將艾度里斯於88分鐘入替，第一次觸球即盡現功架。安達卡柏右路傳中，艾度里斯在12碼點附近凌空單車腳窩利，射破達史迪根十指關，助畢爾包自2013年首次在西甲擊敗巴塞。

阿度里斯表明將在職業生涯第20年後退役，有此入球必定留下美好回憶。（Getty Images）

阿度里斯成為畢爾包的英雄。（Getty Images）

而在賽前，巴塞總監阿摩表示已與拜仁達成基本共識，將借出古天奴。此舉亦將減輕巴塞的薪酬負擔，有望令尼馬回歸。巴塞球迷的聲音亦「震耳欲聾」，他們乘巴塞主席巴杜美奧（Josep Maria Bartomeu）前往畢爾巴鄂，到其下榻酒店表達訴求，就是「尼馬！尼馬！尼馬！」。

法蘭基迪莊處子亮相魯營，表現只屬一般。（Getty Images）