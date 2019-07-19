【法甲】傳巴塞向PSG報價回購尼馬　缺席一周訓練後歸隊

盛傳希望重返巴塞隆拿的巴西球星尼馬，早前未有照巴黎聖日耳門原定的開操時間，返回球隊的訓練基地，大增他離隊的機會。據《德國天空體育》的消息，巴塞方面已向PSG報價，希望回購該名巴西球星。

效力巴黎聖日耳門兩個球季的尼馬，在今年夏天屢次傳出他的離隊消息，而該名巴西球星早前更未有按照原定的時間，參與球會操練，使PSG方面就事件發聲明。

盛傳尼馬希望重投巴塞隆拿的懷抱，但一直只聞梯響。根據《德國天空體育》的消息透露，巴塞方面已就回購尼馬報價，欲以9000萬鎊加上兩名球員作籌碼。巴塞提供6人名單，讓PSG在名單任選二人，據報當中包括古天奴、奧士文尼迪比利、拉傑迪錫、尼爾遜施美度、馬爾甘及烏姆迪迪。

早前缺席球隊訓練的尼馬，大大提升他今夏離隊的可能性。（視覺中國）

巴塞向PSG提出的6人名單（按圖放大）

+ 2

尼馬在缺席訓練一周後，重返球會訓練基地，或隨隊赴華，出戰季前熱身賽。巴黎聖日耳門將在下周五（27日）起開始一連3場的中國之行，於澳門戰畢國際米蘭後，將在蘇州鬥FC悉尼，最後一站將於深圳與雷恩上演法國超級盃賽事。

尼馬在缺席訓練一周後重返球隊，未知會否隨隊赴華戰熱身賽。（視覺中國）

今夏焦點轉會（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

PSG主帥杜慈（Thomas Tuchel）在接受訪問時，表示早在美洲國家盃前已得悉尼馬希望離隊，並強調二人的關係正常，「我在美洲盃開始前已知道他（尼馬）要求離隊，我與尼馬並不存在心病，只是關於他與球會的事宜，我並不能插手。」巴黎聖日耳門的總監李安納度亦在訪問中透露，尼馬並非非賣品，球會將在適當的報價下放售。

若果尼馬重返巴塞，將有望再度與美斯及蘇斯雷斯聯手，再組「MSN」組合。（Getty Images）