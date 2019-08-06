【西甲】美斯小腿受傷　無緣巴塞美國之旅　揭幕戰對畢爾包或缺陣

美斯今夏踢完美洲盃，令到他休假時間得到延長，日前才回到巴塞隆拿報到，但在操練小腿受傷，不會隨隊造訪美國之餘，8月17日對畢爾包的西甲揭幕戰或可能要掛免戰牌。

美斯今夏美洲盃領阿根廷奪得季軍，近日才向巴塞隆拿報到，周日巴塞隆拿對阿仙奴一戰賽前發言，誓言新球季會以歐聯為目標。不過，新球季未開始，美斯周一參加操練就已經受傷，小腿拉傷需要中途離開，暫時未知何時復出，巴塞亦指美斯復操時間要視乎其復原進度。

美斯勢必缺席西甲開季對畢爾包一戰。（Getty Images）

美斯今夏隨阿根廷參加美洲盃。（Getty Images）

巴塞隆拿將會在開季前造訪美國，將與拿玻里踢兩場友賽，但美斯受傷將不會隨行，留在西班牙接受治療。據《世界體育報》報道，巴塞在邁阿密及密芝根對拿玻里的兩場友賽，本來可以得到500萬歐元表演費，但這建基於美斯會出場比賽。美斯受傷不能出賽，勢令巴塞美國行的表演費大減。

美斯未能出席美國之旅，勢必令巴塞表演收入大減。（Getty Images）

揭幕首兩場未必上陣

美斯在instagram開腔，向美國球迷說：「多謝大家的支持，我希望隨隊訪美，但今次不可能了，希望我們很快會再見。」西甲開季在即，美斯受傷可謂極不合時，巴塞17日的揭幕戰將會作客畢爾包。

32歲的美斯至少需要兩周才可復出，就算一周後就可以復操，因為休假延長，其狀態亦需要時間提升。巴塞隆拿西甲第2周回到魯營對貝迪斯。

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