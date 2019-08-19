【棒球．MLB】水手菊池雄星不再猶豫　96球完封藍鳥擺脫水貨標籤

菊池雄星今年跳出日本，走到美國挑戰大聯盟（MLB）棒球，但表現不如理想，被外界視為「水貨」。 改變投球機制、改變想法，這名2017年日職棒太平洋聯盟勝投王，終於取得了成果，今日（19日）作客藍鳥，9局只用了96球完封主隊打線。 菊池助水手以7：0贏波後，表示自己之前表現不佳全因「想得太多」，今仗放鬆投球即時取得成果。

菊池上仗在底特律只捱了3.1局，失5分自責分的情況下就下投手丘。被對手打出31發全壘打，成為美聯（American League）中捱轟最多投手，28歲的菊池被台灣傳媒嘲諷變了「發球機器」。當質疑聲愈大的時候，菊池選擇用行動證明自己，對藍鳥投球爽快，全場只被對手敲出兩支安打、一次保送，最後以8次三振完美鎮壓了藍鳥打線。

菊池今戰投球動作乾淨俐落，毫不遲疑。（美聯社）

菊池認為上仗於底特律自己想得太多，暴露了自己弱點。（美聯社）

在水手擊球員今戰敲出4支全壘打的火力支援下，菊池完成了大聯盟生涯首次完投，以7：0擊敗藍鳥，拿下旅美後首次完封勝。菊池對上一次投過7局，已經要數到5月8日以10：1大勝洋基一仗。這名28歲左投在日本錄得15次完投，但從未試過在少於100球的情況下完投，而且上場對老虎3.1局已經投了81球，令到今次96球完封藍鳥更有意義。

藍鳥打手今戰面對菊池雄星的投球，完全未能跟上節奏。（美聯社）

總教練讚不絕口

菊池今季表現一般，二段式投法似乎很容易讓對方擊球手捉到節奏，令到他不時捱轟，與投手教練商量過後，決定精簡投球動作，加快出手節奏，但最重要的是在投手丘上放鬆自己。「我想過去數場先發，自己都想得太多了，」菊池賽後說：「來到大聯盟後我一直都很緊張，所以回看比賽錄像後，今仗我專注於讓自己放鬆地投球。」

水手總教練塞華斯（Scott Servais）上仗批評菊池不穩定，有時投到改變動作後的優點，但對老虎又變回「以前的菊池」，但今仗後讚不絕口：「雄星是個很有才華的投手，今戰證明了他有能力投出這樣的表現。」

菊池完成大聯盟首次完封勝，賽後笑逐顏開。（Getty Images）

水手與菊池簽下4年5600萬美元合約，而且更有選項可續約，令到整份合約可達7年1.09億美元，可想而知這支西雅圖球隊如何看重菊池雄星。過去數周菊池表現不穩，但今仗總算站穩陣腳，到中局直球球速達時速94、95英里，控球一直保持相當不錯的水準，變化球不時令到打手出棒時出現猶豫。

雖然今戰表現出色，但菊池仍不敢滿足於現狀：「今仗我感覺自己抓到了一些感覺，但明天就是新的開始，我要繼續努力，確保不會忘了這種感覺，希望以強勢完成今年的比賽。」