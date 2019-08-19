【F1】咸美頓大讚年輕新世代　期盼韋斯達賓陸克萊帶來挑戰

紅牛車手韋斯達賓今年表現出色，法拉利的陸克萊雖然成績稍遜，但依然是全F1最矚目的車手之一。 不過，在平治及咸美頓的統治下，二人要擊敗「黑帝」仍有難度。咸美頓就希望未來新一代可以帶來多一點挑戰。

平治可謂F1混能引擎年代的霸主，今年力爭車隊總冠軍6連霸，而且似乎極有可能實現願望，在車隊積分榜領先法拉利150分，2019年賽季咸美頓及隊友保達斯已有7次「包Q」過終點。5屆世界冠軍的咸美頓希望韋斯達賓及陸克萊，可以為車迷及自己帶來更多挑戰。

平治及咸美頓於F1混能引擎年代仍未逢敵手。（Getty Images）

咸美頓指韋斯達賓表現成熟。（Getty Images）

「我們見到紅牛今年進步多大，」咸美頓談及21歲的韋斯達賓說：「他們與新的（本田）引擎得到大躍進。紅牛進步循序漸進，而且韋斯達賓在這一個比賽中已經不再是小將了。他雖然還很年青，但已在F1打滾了數年。」

咸美頓大讚陸克萊前途無可限量。（Getty Images）

讚陸克萊表現出色

雖然陸克萊今年表現時好時壞，巴林站一戰更是痛苦地失去冠軍，但轉戰法拉利後這名摩納哥車手已證明，他的速度或許比隊友華迪爾更快，有能力成為F1下一名霸主。咸美頓說：「這只是陸克萊的第2個賽季，但我們都看到他的成長，我只可以說他將會愈戰愈強，我們今年已看到了他一些出眾的表現，他絕對是一個要提防的對手。」

「我不知道法拉利能不能找回速度，」以250分領先車手榜的咸美頓續說：「他們似乎表現不太穩定，相比今年，去年他們似乎是更快一點。我只希望比賽可以更緊湊一點。」

咸美頓希望冠軍爭奪戰可以更緊湊一點。（Getty Images）

能擁有絕對優勢的人都不想放手，咸美頓理應對現時的狀況沒有太多怨言，但亦明言不介意有更激烈的比試。34歲的他說：「我一直都已經準備就緒，每年都是這樣。我們是一支頗強的車隊，全隊上下都一心爭勝。」