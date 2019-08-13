【F1】前F2冠軍佐治羅素升班發展路難行　禾夫預告來季續留威廉士

擁有泰國血統的F1車手艾邦（Alexander Albon）突然由紅牛二隊「升班」，在餘下賽季將接替加斯利，成為紅牛的2號車手。上年二級方程式（F2）總冠﹑亞及季軍在今年攜手升班F1，但F2應屆冠軍佐治羅素在F1的命運卻未如艾邦及諾里斯般順利。

佐治羅素（George Russell）﹑諾里斯（Lando Norris）及艾邦，去年3名F2的全年三甲得主，今年強勢挑戰F1。總亞軍諾里斯加盟麥拿侖車隊，在今年上半季賽事曾兩度以第6完成賽事，加上他的穩定發揮，表現備受讚賞。總季軍艾邦在下半季將成為「大牛」車手，頂替加斯利的位置，火速上位。

艾邦（左）與諾里斯雖然在上年F2同樣不敵佐治羅素，但二人在F1的命途卻比羅素順利。（Getty Images）

相反，來自英國的應屆F2總冠軍佐治羅素，今年加盟最弱的威廉士車隊，在戰車大落後的情況下，羅素每站基本上在最後兩名完成排位賽，在雨戰的德國站以11位完賽，已經是今年最佳的戰績。作為平治的年青車手，羅素的晉升空間有限，平治並不如紅牛般擁有兩支車隊去任意調動，加上羅素的師兄韋蘭（Pascal Wehrlein）及平治現任後備車手奧干（Esteban Ocon），而保達斯的合約將在今年完約，二人對他的位置虎視眈眈，使羅素的升班路更難行。

羅素在德國站以11名完成，是今年至今的最佳成績。（Getty Images）

其餘兩名平治年青車手（按圖放大）

F2的前身GP2在2005年開始舉辦，14年來多名車手由這個渠道晉升F1，而今年合共10名車手由這個系列賽躋身F1。GP2首兩屆的冠軍為羅斯保及咸美頓，二人亦是世界冠軍的人馬。不過，除了兩名世界冠軍外，及後多名升班至F1的車手，僅得馬當拿度（Pastor Maldonado）及高華拉倫（Heikki Kovalainen）奪得一站分站冠軍。

今年10名由GP2/F2升班的車手（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

平治車隊總監禾夫（Toto Wolff）早前強調，羅素並非來季2號車手的競爭者之一，並希望他在來年繼續於威廉士汲取經驗，「即使有如韋斯達賓般具天份的車手，他也需要時間去學習。一旦羅素升班，我並不認為他能夠在平治的高壓環境下成長，這個舉動具有風險。我們不希望浪費羅素的才能，所以我希望他在威廉士繼續裝備自己。」