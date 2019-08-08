【F1匈牙利站】平治首席戰術師解釋神級戰術　解決兩個問題奪冠

匈牙利站的賽車場出名難以爬頭，但平治卻出色地以戰略擊落紅牛，咸美頓在最後階段超越韋斯達賓，成為今站冠軍。 F1是講求精密計算的比賽，戰術成功絕非靠運，「銀箭」車隊的首席策略師禾斯解釋今次大膽求勝的理由。

由於保達斯開賽階段因為前翼損壞要進入維修站，令到只得咸美頓有較大的爭勝機會。禾斯指咸美頓第一套車胎的主要目的是「要找機會利用入維修站時機擊敗韋斯達賓或以輪胎選項改變賽事平衡」。最終雖然選擇了以不同輪胎製造圈速上的差異，但禾斯表明平治花了更多時間考慮Undercut。

禾斯指因為法拉利所以決定兩停戰術。（Getty Images）

成功製造速度差異，咸美頓在最後4圈成功爬頭。（Getty Images）

「問題是我們有兩台法拉利在我們後面，」禾斯續道：「華迪爾及陸克萊緊隨我們後很多圈。最後華迪爾墮後了，只得陸克萊仍在我們的計算之中，這亦是我們要決定的是──我們要停下來試一試Undercut嗎？」不過，Undercut帶來兩個問題。

據禾斯的解說，第一個是硬胎進入工作溫度時間較長，要即時跟上韋斯達賓的速度有一定難度，然後就是一出站要想辦法超越一台速度頗快的法拉利。

咸美頓奪得今年第8勝。（Getty Images）

早已算出輪胎消耗率

不過，因為與韋斯達賓的差距只得秒半左右，要在出站一圈追回所有根本不可能，所以平治決定晚一點才換胎，而紅牛入站的決定讓「銀箭」利用兩停製造速度上的差異。看似是一種賭博，但禾斯說：「我們周二試車得到了一些數據，然後我們演算出一些模型，我們及韋斯達賓的輪胎消耗率如何，結果亦如我們所料。」

油耗率、輪胎消耗率、比賽進程，令到比賽增添不少未知數，當知道沒可能靠入維修站爬頭後，拿出二停戰術的平治知道韋斯達賓的輪胎捱到比賽末段會失速，要追上20秒的差距，只會在比賽完結時才有機會爬頭，「咸美頓雖對輪胎有質疑，但穩定地交出需要的圈速」，令到以一條白胎跑到尾的韋斯達賓作出回應，使其輪胎消耗有變，最後如平治所料，於66圈找到突破位，咸美頓後來居上奪得冠軍。

咸美頓穩定地做出圈速成為關鍵之一。（Getty Images）

咸美頓第48圈入Pit，換上中性車胎落場，為什麼不用紅色的軟胎呢？禾斯指他們發現紅胎在匈牙利損耗率頗高，當時入站需要一套可以捱到尾的輪胎，黃胎成為了最明顯的選擇。禾斯代表平治車隊上頒獎台，最後卻把香檳跌在地上，他指咸美頓比自己上台經驗多，拿起香檳就直接噴在禾斯身上，眼睛看不到就弄丟了自己手上的香檳。

平治在匈牙利將德國站的混亂一掃而空，要說失誤的話，禾斯跌香檳可算是唯一的失誤了。