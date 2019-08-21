【羽毛球．世錦賽】鄧俊文謝影雪32分鐘奠勝　與伍家朗齊入16強

正在瑞士巴素利舉行的世界羽毛球錦標賽，香港眾代表今日（21日）繼續爭取晉級，其中混雙組合鄧俊文/謝影雪在32強僅半小時就淘汰對手，「香港一哥」伍家朗亦順利晉級，但能否在男單16強合演「香港內訌」，還看李卓耀演出。

伍家朗在32強面對瑞典球手Felix Burestedt，第一局早段形成拉鋸局面，但家朗易邊後愈戰愈勇，戰至14：13時一口氣連取5分拉開分差，以21：14先取一局；第二局家朗已完全入局，最後連取6分，以21：9輕鬆鎖定2：0勝局，打入16強。伍家朗的對手誰屬，仍需待稍後另一港將李卓耀對中國名將諶龍的戰果，仍有望上演「香港內訌」。

伍家朗在世錦賽16強的對手，將是師弟李卓耀或中國名將諶龍。（視覺中國）

混雙組合鄧俊文/謝影雪上屆取得混雙銅牌，追平由李晉熙/周凱華所創的世錦賽香港最佳紀錄，這對世界排名第10的9號種子今日在32強對日本組合金子祐樹/松友美佐紀，未有遇上太大阻力，首回合僅花10分鐘就以21：10制勝，第二回合日本組合傾力反撲，尾段一度連搶4分追至19：19，但經驗豐富的鄧俊文/謝影雪未有讓對手將比賽帶進刁時階段，即連取2分鎖定21：19勝局，直落兩局淘汰對手。

謝影雪（前）克服傷患後，正與鄧俊文一同重拾默契。（資料圖片/高詩琦攝）

另一對香港混雙組合張德正/吳詠瑢雖在32強出局，但表現仍然可人。這對混雙新星面對實力強橫的8號種子組合馬古斯艾利斯（Marcus Ellis）/蘿倫史密夫（Lauren Smith），雖以14：21先失一局，但第二局打出士氣，緊咬對手下戰至刁時以25：23扳回一局，到決勝局更一度領先18：16，無奈最後遭對手連取3分17：21落敗，局數1：2告負，雖未能爆冷，但表現仍令人印象深刻。