【羽毛球．世錦賽】林丹輸波　中國男單只餘一將　山口茜女單出局

中國球手林丹在昨日的世界羽毛球錦標賽男單次圈止步，以局數1：2不敵印度的普蘭奈（HS Prannoy），這是林丹職業生涯在世錦賽最早階段出局的一次。除林丹外，陸光祖亦在同日出局，加上黃宇翔首圈不敵香港的李卓耀，中國男單幾乎全軍覆沒，只餘諶龍一人。

在瑞士時間昨日（8月20日）的世界羽毛球錦標賽男單次圈，35歲的林丹面對27歲的普蘭奈，入局較慢，在第一局長期落後，先輸11：21。林丹反撲，在第二局初段雖然一度落後2：5，但他一口氣連取5分，之後保持領先優勢，贏21：13追平局數1：1。

這是林丹職業生涯12次參加世錦賽中，最早出局的一次。（視覺中國）

+ 3 + 2

然而，首輪花了78分鐘才淘汰阮天明的林丹，體能逐漸下降，在第三局完全跟不上普蘭奈的節奏，曾一度連輸8分，最終以大比數的7：21落敗，以局數1：2輸波出局。這是林丹職業生涯12次參加世錦賽中，最早出局的一次。

林丹賽後表示失望，他說：「今天比賽精力的投入不是很理想，總是感覺沒有調動起來。第二局放開了一點，但第三局精力不夠，被對方調動。」林丹前日傍晚打完首輪，昨日上午就要出戰這場次圈比賽，他坦言賽程安排影響到體能，他說：「我希望組委會能夠安排得更合理一點。」

林丹比賽片段：

印度的普蘭奈在第三局完勝林丹。（路透社）

林丹沒有正面回應今屆是否他最後一次參加世錦賽，他表示目前全心全意爭取奧運資格。他指今次世錦賽沒有拿到足夠的積分，希望在未來的常州、丹麥、法國及香港等賽事發揮更好。

除了林丹外，另一位中國球手陸光祖亦在次圈被淘汰，他昨日面對馬來西亞的李梓嘉先贏首局21：12，但他之後連輸14：21及15：21，以局數1：2出局；加上黃宇翔首圈不敵香港的李卓耀，中國男單幾乎全軍覆沒，只餘諶龍一人孤軍作戰。

陸光祖亦在次圈被14號種子李梓嘉淘汰。（視覺中國）

不過，數昨日最大冷門，還是女單頭號種子山口茜在次圈出局，直落兩局不敵新加坡小將楊佳敏。山口茜早前取代戴資穎，升上世界排名第一，今次世錦賽首輪輪空，但在首局對楊佳敏的比賽，她完全不在狀態，全程落後輸14：21。第二局形勢緊湊，雙方多次打成平手及交換領先位置，最後楊佳敏贏多局21：18，直落兩局淘汰山口茜。

女單頭號種子山口茜在次圈出局，據報她受腰痛困擾。（路透社）