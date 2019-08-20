【羽毛球．世錦賽】林丹苦戰3局晉級　兩男單港將攜手躋次圈

世界羽毛球錦標賽在瑞士的巴素爾上演，中國的著名球手林丹在首圈反勝越南的阮天明，躋身次圈。年屆35歲的林丹，現正為第5度取得奧運入場券而努力，雖然他的經驗老到，但對此亦倍感壓力。

第12次參加世錦賽的林丹，在首圈迎戰另一老將，來自越南﹑現年36歲的阮天明。被列11號種子的林丹，在今仗打得並不輕鬆，在首圈以16：21先輸一局，但林丹連取兩局21：12，力戰78分鐘反勝該名越南老將，晉級後與印度的普蘭奈（HS Prannoy）交手。若果林丹再過一關，或硬撼頭號種子﹑日本的桃田賢斗。

經驗老到的林丹，面對奧運資格同樣感到壓力。（路透社）

林丹鬥阮天明精彩戰況（按圖放大）

世錦賽將在奧運年暫停一年，「超級丹」被問及是否最後一次參加世錦賽，但他未有正面回應，他現時將注意力放在來年的奧運資格上，「老實說，我也不知道今年是否最後一次參加世錦賽，我只希望一步一步走下去，以發揮個人最佳水平為目標。如果希望直接取得來年的東京奧運資格，今次世錦賽的成績相當重要，所以當然感到壓力，但其他中國隊的隊友，抑或其他球手亦面對相同的局面，所以最重要是保持正面的心態。

越南老將阮天明，在領先一局下遭林丹反勝。（路透社）

東京奧運焦點項目賽程（按圖放大）

+ 18 + 17 + 16

另外，兩名香港的男子單打代表，被列9號種子的伍家朗及李卓耀，在首圈分別旗開得勝。伍家朗在先落後一局予土耳其球手Emre Lale下反勝，有驚無險躋身次圈；李卓耀面對中國的黃宇翔，結果直落兩局以21：13及21：14勝出，次圈將硬撼另一中國球手﹑3號種子的諶龍。港隊「女單一姐」張雁宜卻以11：21及9：21不敵日本的大堀彩，無緣晉級，而「黑妹」葉姵延將在今日登場，與馬來西亞的謝抒芽（Cheah Su Ya Sonia）爭取次圈席位。