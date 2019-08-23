【J League】費蘭度托利斯告別戰慘負1：6　小白入球贈慶後傷出

日職（J League）周五上演第24周比賽，亦是「馬德里王子」費蘭度托利斯的告別戰，可惜他未能帶領球隊島栖砂岩贏波，被作客的神戶勝利船大炒4：0。費托的國家隊舊隊友恩尼斯達上半場更射入12碼，不幸的是「小白」完半場前傷出，未能陪費托走完球員生涯最後一程。

費蘭度托利斯數月前已事先張揚，今仗將會是他告別之戰，選擇神戶勝利船為對手，明顯因為該隊陣中最多他的老友，有同為西班牙人的恩尼斯達、大衛韋拿，亦有巴塞青訓的西班牙同鄉沙治森柏，還有曾效力巴塞的華美倫和國際賽交手無數的普度斯基。

賽前已有大批球迷排場進場等候欣賞費托最後一戰，鳥栖更設計限定版熱身球衣和比賽球衣供球迷選購。神戶隊亦不欺場，小白任隊長正選上陣，華美倫和沙治森柏亦在陣，韋拿則先列後備。

費蘭度托利斯和恩尼斯達在熱身時已於球員通道上互相問好。（神戶勝利船官方facebook）

費蘭度托利斯與恩尼斯達各自以隊長身份帶領球隊上陣。（J League官方專頁）

雖然是費托告別戰，但勝利船賽前在聯賽榜只排鳥栖高一位，故踢來踢不留情，半場已憑田中順也、恩尼斯達和山口螢各入一球領先3：0。不幸的是小白在41分鐘受傷被換離場，但對勝利船攻力未有太大影響。下半場鳥栖表現仍無起色，古橋亨梧連入兩球，73分鐘已5球領先。

▼托利斯賽前在ig上載動態故事

其後鳥栖奮力反撲，托利斯多番試射均高出，直至79分鐘金井貢史破蛋追成1：5。其後勝利船換入韋拿加強攻勢，山口螢在86分鐘射入今仗第二球，最終鳥栖主場1：6不敵勝利船，35歲的費托亦告別長達18年的職業足球生涯。

鳥栖砂岩今仗穿上限定版球衣出戰，款式改為直間圖案，向托利斯母會馬德里體育會致意。

此外，費托在鳥栖效力一年多後結束職業生涯，球會為他推出大量商品，用盡費托最後光芒。鳥栖推出費托特別版禮盒，限量999套，內有費托告別戰限定球衣、費托首辦模型，球迷可以為「費托公仔」換上鳥栖本季主場或作客球衣。如果認購禮盒的序號為9、99或999，更可以從費托手上親自領取禮盒。不過，這個禮盒預訂價堪稱「忠實fans價」，為49999日圓（3676港元）。

▼回顧費蘭度托利斯職業生涯精彩時刻（按圖放大）