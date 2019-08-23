【電競】泰國僧侶學生「極速領域」奪冠　校方：想給他們一個機會

穿着僧袍的電競冠軍！ 在日前泰國一項學界的電競比賽，一支來自僧侶中學的隊伍贏得手機遊戲「極速領域（Speed Drifter）」冠軍，穿僧袍上台領獎。

在泰國今年KKU Nong Khai Fair的電競賽場上，不同學生參與各項目比賽，包括電競。來自僧侶中學Balee Sathit Suksa的3名代表，在手機賽車遊戲「極速領域（Speed Drifter）」的比賽中奪冠。

Balee Sathit Suksa中學的學生贏得電競冠軍。（大會Facebook）

本身是僧侶的Balee Sathit Suksa中學學術統籌Kokkiad Chaisamchareonlap表示，他從沒有想過學生能夠得獎。他說：「學生想參與這個比賽，所以我們給予他們這個機會，我們沒有想過得獎。我們想給這些學生一個機會，他們大多來自貧窮或者破碎家庭。」

Kokkiad表示學生在電腦課中接觸電競遊戲，並在課餘時間練習。他補充，雖然學校著重宗教學習，但每周只有最多20小時的宗教課，其餘課堂跟普通學校一樣。

穿僧袍參加電競賽的學生其實不止一隊。（大會Facebook）

+ 2

有網民認為這班學生穿着僧袍參加電競比賽有不妥，有網民表示：「通常我不會討論宗教的事情，但我覺得這是不合適。不是犯法或者極端想法，但我只覺得僧人不應該穿僧袍參加比賽。」

Kokkiad解釋：「那些年輕僧人只是小孩，就像其他同齡的人一樣，他們需要成長，發展各項能力，發展不同的興趣。」他還補充，還有其他僧侶學校的學生參與比賽，只是因為他們學校得獎才被針對。