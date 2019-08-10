【謝德謙︱英超遊物】愛華頓甸尼助攻傳射俱佳　電競玩家值得追捧

大家好！我是謝德謙，今季我會透過這個專欄，去介紹一眾英超球員。可能你們會問，普通介紹球員又有甚麼特別呢？當然，我會寫一些另類一點又可以加深對球員認識的資料給大家。球季開始，很多人也玩開足球的電競遊戲，所以我正正想用遊戲用家角度，去介紹一些「又平又好」的球員，《英超遊物》就是遊戲裏的球員人物。事不宜遲，立即介紹這次的主角給大家認識！ 撰文： 謝德謙（Now sports足球評述員）

這位球員給我的感覺，是他具備強烈的進攻意識，傳中、遠射及自由球都功架十足，這個時候大家可能未必想到是哪位，心想一定是進攻球員吧！但現今足球，未必一定是進攻球員才符合以上條件，可能一個閘位球員也能做到！他，就是愛華頓左閘甸尼（Lucas Digne、馬會譯名盧卡斯迪治尼）！

甸尼在去年起效力愛華頓，是球隊的必然正選。（Getty Images）

英超首輪直播賽程（按圖放大）

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甸尼電競評語：有利用家靈活調配 性價比高

甸尼雖然只有26歲，但在歐洲球壇已有豐富的經驗，曾經效力過巴黎聖日耳門、羅馬及巴塞隆拿等大球會。雖然他在巴塞隆拿得不到太多機會，但在兩季時間提升了進攻技巧，也在攻守上取得不錯的平衡。甸尼在四後衛或五後衛的體系中，都可以有很好的發揮，在遊戲當中更有利用家靈活調配。加上這位法國球員在遊戲裡價錢合理，上季更入選過每週最佳陣容，所以想找一個性價比高的球員，我向大家推薦甸尼！

雖然遊戲還未出來，不過大家可以參考下他上一集的數值本來開季只係得78，但後來遊戲開發商見到他季中表現很好，所以將他調升到81，相信繼續上升的機會都很大，不過大家不妨再看看他在球場上的表現再考慮都還未遲！提提大家可以留意愛華頓作客水晶宮的比賽，看看甸尼的表現是否符合大家的心水！

現年26歲的甸尼，職業生涯曾效力巴塞及巴黎聖日耳門等大球會。（Getty Images）

今季《英超遊物》這個環節都有機會於Now Sports英超1台直播前播出，多多指教!

英超 水晶宮 對 愛華頓 星期六晚上9時30分 Now Sports英超1台（Ch.621）現場直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】