【港甲】晉峰拒貿然升班步凱景後塵　U23門神棄學位投身全職

新一季本地足球即將開鑼，港甲緊隨於港超之後，在9月7日這個國際賽期中展開，揭幕戰由去屆亞軍港會迎戰公民。繼上屆最終奪冠的愉園後，今季亦有球隊明確地以「衝超」為目標——便是去季位列甲組第7名的晉峰。 晉峰今季引入前港超兵，加上聘請西班牙主帥執教，班費高達600至700萬港元，較今季港超球隊標準流浪多，但管理層揚言不會勉強「衝超」，來季絕不因足總邀請而輕易升班。

晉峰足球隊今日在上環舉行拜神開操儀式，新球季以「新人事，新目標」為口號，並宣布任命西班牙的教練艾維達斯（Joan Esteva Pomares）為甲組隊主教練，以爭取獲得升超為目標。現年46歲的艾維達斯曾在西乙B級別聯賽執教，雖然首次離開家鄉掌帥，但球隊指他對本地足球有一定了解，去季未已曾多次現場觀看本地足球賽事；這位到港已有近一個月的教練強調團隊合作，希望球員在有限空間內配合，以無球跑動創造機會。

晉峰新季聘請西班牙主帥艾維達斯執教，提升球員體能及建立風格。（袁志浩攝）

注入西班牙風格 全華班戰港甲

晉峰自2016年起正式成立，會籍原屬大中所有，球會會長黃俊雄指管理層崇尚西班牙踢法，期望新帥可建立球會風格。球會今年更與大部分球員簽下全職合同，加上會所及成立梯隊等開支，預計班費高達600至700萬港元，花費跟近年部份港超中下游球隊相若。

不過在資金充裕的情況下，晉峰依然堅持以接近「全華班」征戰港甲，陣中僅得3名在港居住的外籍球員，未有特意羅致外援。黃俊雄解釋稱：「衝超是希望每季為球隊訂立一個更高的目標，因感覺今季人腳及各方面較早兩季有進步。球會理念並非必須追求好成績，而是培養香港新一代年青球員。」

晉峰班費達700萬港元，球員一周訓練5至10課，惟黃俊雄慨嘆足總對「非區隊」支援甚少，令球會難以覓得場地訓練，未能如去季般續辦女子隊；甲組球員亦只能於京士柏及石門兩處私人場地練習。（袁志浩攝）

避免踏凱景後塵 「有實力才升班」

足總在每季季尾均會向甲組球會查詢升班意向，前季在港甲排名第8的凱景便成功「入紙」升班，可是黃俊雄強調球隊會秉承培育小將的宗旨，不會強行升超。他說：「若球隊未能取得資格，不會因受邀請而升班，否則在港超聯聘請5至6名外援，對本地球員沒幫助，只會浪費時間。若本地球員有足夠質素，自然便會升班。」

去季下半季曾短暫效力東方龍獅的佐敦查維斯（中）加盟晉峰，惟身形有待加強。

U23門神林駿杰拒港超合約 何國泉讚有潛質

晉峰新季以華人球員為骨幹，包括港足U23守門員林駿杰、上屆協助愉園升班的廖憶誠等，並從東方龍獅羅致門將何國泉，及港菲混血兒佐敦查維斯兩名前港超兵。42歲的何國泉今季將出任守門員教練兼球員，他坦言除非晉峰升班，否則不會再踏足港超舞台，並讚揚隊友林駿杰有潛質，「他比現時很多年輕的港超守門員更強。」

港足U23今年出戰亞錦賽外圍賽，林駿杰當時成為陣中唯一港甲球員之外，更獲時任教練安頓委以重任，把守港隊最後一關。這位守門員在面對強敵朝鮮時發揮穩定兼屢救險球，引得本地球迷留意。據悉林駿杰曾獲港超球會招手，惟最終他仍拒絕對方好意，「跟晉峰隊友如兄弟，渴望一起升上港超。一年時間，盡可能幫助球會，若失敗便會再選擇自己的去向。」

何國泉（中）首度跟林駿杰（右）合作，他讚揚後者有潛質。（袁志浩攝）

這位同屬香港五人足球代表隊的球員，今季更放棄攻讀城市大學學位，全職投入足球，「知道讀書不是自己長處，踢足球有點成績，想看看自己能走多遠。沒特別去選擇五人或十一人足球，仍會參與五人足球港隊的比賽；但現時全職踢晉峰，也可說是立了明確的方向。」談及在港足的未來，這位小將明白自己跟港超門將仍有差距，但希望仍能為港足出一分力，爭取入圍省港盃大軍名單。