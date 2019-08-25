【棒球．MLB】太空人新星逃離古巴平地一聲雷　練波演怪物級打擊

太空人新星打手約頓艾華斯（Yordan Alvarez），今年平地一聲雷，周日（25日）對天使賽前的打擊練習，轟出一支455英尺的全壘力，打中了大螢幕，令到一角沒有畫面。

艾華斯在賽前的打擊訓練，一棒將皮球打到455尺遠，擊中了大螢幕的右下角，螢幕一角變黑。原來艾華斯的全壘打擊中該群顯示器後，電制鬆脫導致「熄Mon」。太空人的製作隊即時在螢幕打出訊息：「Nice shot，Yordan!」

艾華斯一球擊中螢幕，令到一角變黑。（網上圖片）

艾華斯今年於聯盟大放異彩，有機會成為美聯最佳新秀。（Getty Images）

對於這件事，艾華斯說道：「我絕對沒有想過打得中，但當我上到一軍時，其他隊友已經在問我什麼時候會打中螢幕。我只是想盡力打球，然後皮球剛好擊中分牌而已。」太空人今戰以5：2擊敗天使，艾華斯今戰4次打席得一支安打。

大聯盟為艾華斯的練習全壘打加上球道軌跡。（網上圖片）

球場高層：「絕不像22歲」

艾華斯2016年逃出古巴，移居海地很快就以自由身加盟道奇，之後被交換到太空人。今年6月升上大聯盟，艾華斯58場敲出19支全壘打，打擊率0.325，現時於美聯最佳新秀名列前茅，只要繼續表現，得獎應該沒難度。

這名古巴好手的能力，更令球會中人懷疑他真實年齡。艾華斯透露：「很多隊友都跟我說我絕不可能22歲，然後看到那一球後說：『我肯定你不是22歲。』」